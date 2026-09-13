El gobierno de Estados Unidos mantiene rigurosos controles migratorios y advierte en su sitio web oficial sobre la importancia de contar con un pasaporte completamente vigente y aceptable para habilitar el ingreso al país.

Las autoridades enfatizan que el pasaporte es indispensable para cualquier traslado internacional y que, en caso de estar vencido o en trámite de renovación, pierde validez automáticamente. Esta situación puede dejar a miles de individuos sin la posibilidad de volar si no efectúan el trámite correspondiente dentro del plazo establecido.

Razones por las cuales EE.UU. impedirá la entrada y salida de extranjeros con pasaporte caducado

El pasaporte vigente es el documento fundamental para atravesar fronteras. Sin este, no se puede embarcar en vuelos internacionales ni llevar a cabo los controles migratorios .

Las autoridades indican que no se permite viajar con pasaportes vencidos, aun cuando la fecha de expiración sea reciente. Adicionalmente, una vez que una persona inicia el proceso de renovación, el documento anterior se considera inválido y no puede ser utilizado.

Esto significa que quienes hayan postergado dicho trámite quedan automáticamente excluidos del sistema de viajes internacionales hasta obtener un nuevo documento que sea válido.

Los ciudadanos estadounidenses también deben contar con un pasaporte válido para ingresar y salir del país.

¿Cómo realizar la renovación del pasaporte americano para prevenir limitaciones en los viajes?

Por ley, los ciudadanos estadounidenses también deben contar con un pasaporte vigente para ingresar y salir del país . El Gobierno permite renovar el pasaporte en línea en determinadas circunstancias, siempre que se cumplan especificaciones concretas. El documento debe haber tenido una validez de 10 años y no haber expirado hace más de cinco años.

Adicionalmente, se requiere que la persona no haya tenido cambios en sus datos personales y que no tenga viajes programados en las próximas seis semanas, dado que el proceso ordinario no es inmediato.

Atención ciudadanos estadounidenses: requisitos necesarios para llevar a cabo la renovación de pasaporte en línea

Los requisitos indispensables para llevar a cabo el proceso son los siguientes:

Tener más de 25 años

Completar la solicitud de forma personal

Contar con el pasaporte actual en buen estado

No haber reportado el documento como perdido o robado

Para iniciar la solicitud de renovación es preciso contar, adicionalmente, con una fotografía digital, información personal íntegra, así como un medio de pago.