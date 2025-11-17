Declararon que el próximo martes 25 de noviembre será feriado y el fin de semana del Día de la Soberanía se volverá extralargo para un grupo de trabajadores del país que podrán gozar de cinco jornadas no laborables seguidas .

A falta de pocos días para el inicio del verano, los trabajadores alcanzados por este descanso adicional de 5 días podrán realizar una mini escapada, porque tendrán un asueto extra para aprovechar la época de primavera.

Decretan feriado el martes 25 de noviembre: ¿a quiénes beneficia?

En este caso, no se trata de un descanso a nivel nacional, sino de un asueto para distintos municipios de la Provincia de Buenos Aires, donde sus habitantes gozarán de una nueva jornada extraordinaria por el aniversario fundacional y las correspondientes fiestas patronales.

El martes 25 de noviembre será feriado en estas localidades que tendrán un fin de semana largo de 5 días para poder descansar:

Olavarría

Presidente Perón

Dennehy (9 de Julio)

¿Quiénes tendrá feriado el viernes 14 de noviembre?

Por el aniversario fundacional de estas localidades habrá cese de tareas para el sector público y será una jornada no laborable opcional para los privados que reciban el permiso de sus empleadores.

El próximo feriado dará lugar a un fin de semana largo de 5 días.

El fin de semana del sábado 15 y el domingo 16 de noviembre se realizarán diferentes actividades en conmemoración de la fundación de estas localidades. Además, habrá celebraciones artísticas con diversos eventos religiosos, culturales y gastronómicos.

Las efemérides y celebraciones del 17 de noviembre

Día de la Militancia.

Día mundial de la Construcción.

Nacimiento de la famosa escultora Lola Mora.

Vuelta de Juan Domingo Perón tras el exilio.

Recuperan los restos de Eva Perón y vuelven al país.

¿Cuándo es el próximo feriado en Argentina?

El último feriado nivel nacional fue el del 12 de octubre, que se movió al viernes 10. El próximo descanso para los argentinos será la jornada de 4 días por el puente del 24 de noviembre .

Feriados inamovibles 2025

25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen.

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Según el calendario oficial del Gobierno, el próximo feriado será en noviembre.

Fin de semana largo 2025: ¿cuántos quedan en el calendario?

La próxima jornada de descanso extendido será efectivamente la del Día de la Soberanía, ya que en octubre no restan feriados nacionales. Por otro lado, los argentinos también tendrán dos fines de semana largos más en lo que resta del 2025.

Fines de semana largo restantes de 2025