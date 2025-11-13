Confirmado: decretaron feriado el lunes 17 de noviembre y hay un nuevo fin de semana largo, ¿a quiénes afecta?

El próximo lunes 17 de noviembre será feriado para un grupo de argentinos, por lo que dará lugar a un nuevo fin de semana largo de tres días. De esta manera, podrán aprovechar para hacer una escapada o descansar de sus obligaciones.

Se trata de unas pequeñas vacaciones antes del finde XXL que llegará por el Día de la Soberanía Nacional del 24 de noviembre y el feriado puente del viernes 21. Sin embargo, solo beneficiará a una localidad del interior argentino y a una provincia.

ChatGPT

Feriado del lunes 17 de noviembre: quiénes tendrán un fin de semana largo

El feriado del lunes 17 de noviembre no tiene carácter nacional, sino que es un asueto que beneficia a un municipio de Santa Fe y a Jujuy . Por tal motivo, podrán combinarlo con el sábado y domingo anterior para tener tres días consecutivos libres. La medida beneficiará a:

Gálvez, ciudad del centro de Santa Fe

Toda la provincia de Jujuy.

¿Por qué es feriado el lunes 17 de noviembre?

La localidad de Gálvez, en la provincia de Santa Fe, y el conjunto de la provincia de Jujuy, gozarán de un día festivo. En los dos casos, se debe a motivos regionales vinculados a celebraciones patronales y conmemoraciones de fundación.

Además, serán jornadas en las que habitualmente se interrumpen las labores públicas y algunas privadas para facilitar la asistencia de los vecinos a las festividades. Por su parte, las escuelas, bancos y oficinas públicas no tendrán servicio.

Dichas conmemoraciones se alinean con una época del año perfecta para una breve salida primaveral, pues las jornadas empiezan a prolongarse y la temperatura se vuelve más templada.

¿Cuáles son los próximos feriados inamovibles y trasladables en Argentina para 2025?

Feriados inamovibles

25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen.

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado para formar un nuevo fin de semana largo).

Feriados con fines turísticos