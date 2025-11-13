El próximo lunes 17 de noviembre será feriado para un grupo de argentinos, por lo que dará lugar a un nuevo fin de semana largo de tres días. De esta manera, podrán aprovechar para hacer una escapada o descansar de sus obligaciones.
Se trata de unas pequeñas vacaciones antes del finde XXL que llegará por el Día de la Soberanía Nacional del 24 de noviembre y el feriado puente del viernes 21. Sin embargo, solo beneficiará a una localidad del interior argentino y a una provincia.
Feriado del lunes 17 de noviembre: quiénes tendrán un fin de semana largo
El feriado del lunes 17 de noviembre no tiene carácter nacional, sino que es un asueto que beneficia a un municipio de Santa Fe y a Jujuy. Por tal motivo, podrán combinarlo con el sábado y domingo anterior para tener tres días consecutivos libres. La medida beneficiará a:
- Gálvez, ciudad del centro de Santa Fe
- Toda la provincia de Jujuy.
¿Por qué es feriado el lunes 17 de noviembre?
La localidad de Gálvez, en la provincia de Santa Fe, y el conjunto de la provincia de Jujuy, gozarán de un día festivo. En los dos casos, se debe a motivos regionales vinculados a celebraciones patronales y conmemoraciones de fundación.
Además, serán jornadas en las que habitualmente se interrumpen las labores públicas y algunas privadas para facilitar la asistencia de los vecinos a las festividades. Por su parte, las escuelas, bancos y oficinas públicas no tendrán servicio.
Dichas conmemoraciones se alinean con una época del año perfecta para una breve salida primaveral, pues las jornadas empiezan a prolongarse y la temperatura se vuelve más templada.
¿Cuáles son los próximos feriados inamovibles y trasladables en Argentina para 2025?
Feriados inamovibles
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables
- 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen.
- 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado para formar un nuevo fin de semana largo).
Feriados con fines turísticos
- Día de la Soberanía Nacional: del viernes 21 al lunes 24 de noviembre.
- Día de la Virgen: del sábado 6 al lunes 8 de diciembre.