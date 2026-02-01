Bancos cerrarán las cuentas que no resuelvan este requisito obligatorio (Fuente: archivo).

En el contexto de la gestión de una cuenta en un banco, es fundamental que las entidades colombianas establezcan normas y requisitos que deben ser cumplidos. El incumplimiento de estos compromisos puede llevar a la decisión de proceder con el cierre de una cuenta.

Es importante señalar que, aunque el bloqueo de cuentas suele estar relacionado con situaciones delictivas, el no resolver una situación normal también podría resultar en el cierre del producto financiero. Por esta razón, los bancos aconsejan estar al día con los procedimientos asociados a la tenencia de una cuenta.

Por qué pueden cerrar tu cuenta bancaria

La Superintendencia Financiera confirmó a Red+ Noticias que los bancos tienen la facultad de cerrar cuentas por no mantener la información personal actualizada. Este requisito se encuentra estipulado en los contratos de servicio.

Al poseer una cuenta bancaria, la entidad responsable establece causales por las que se puede dar de baja un producto financiero, como una caja de ahorros. En muchas ocasiones, esto está relacionado con sospechas de delitos y fraudes o decisiones judiciales, aunque existen motivos más comunes que pueden llevar al bloqueo de la cuenta.

La solicitud de actualización de información personal es responsabilidad de la entidad, pero suele actualizarse de forma semestral o anual. La aplicación de estas medidas y la decisión de imponer sanciones en caso de incumplimiento queda a criterio de los bancos.

Causas comunes del cierre de cuentas bancarias y cómo evitarlo en Colombia.

Nuevos límites en cajeros automáticos

Aún así, algunos clientes advierten que estos topes generan inconvenientes. Muchas veces, no coinciden con las necesidades de efectivo de los clientes.

Los bancos impusieron nuevos topes para retirar dinero en efectivo de cajeros automáticos. Se trata de una medida que busca reforzar la seguridad y prevenir fraudes.

Cierre de cuentas bancarias: normas y recomendaciones para evitar problemas.

Topes de cajeros automáticos en Colombia

El siguiente es un resumen de las cifras correspondientes a diversas entidades bancarias:

Bancolombia: $ 2′700.000

Davivienda: $ 8′000.000

BBVA: $ 4′200.000

Banco Caja Social: $ 1′900.000

Banco de Bogotá: $ 2′000.000

Nubank: $ 2′700.000

Las cifras mencionadas reflejan la situación actual de los servicios financieros en el país.

El sistema Bre-B ya está operativo

Los usuarios tendrán la opción de seleccionar su llave de acceso entre diversas alternativas: documento de identidad, número de celular, correo electrónico o un código alfanumérico.

En lo que respecta a los límites, el sistema del Banco de la República ha establecido un máximo diario de 11.552.000 pesos en transacciones, aunque aún no se ha determinado si este monto será aplicable también a los retiros en cajeros.

Los cajeros automáticos en Colombia ahora cuentan con la capacidad de acceder a los fondos enviados a través de las llaves de Bre-B, la nueva plataforma de pagos inmediatos que ya opera.