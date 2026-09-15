Con apenas 13 años, un joven adolescente encontró una manera inesperada de ayudar a otras personas: recicla miles de latas de aluminio y transforma esos residuos en dinero para organizaciones benéficas.

Desde el garaje de su casa en Solihull, Ryan ha logrado coordinar la recolección de unas 20.000 latas por semana, que son clasificadas, procesadas y vendidas para financiar distintas iniciativas sociales.

El proyecto funciona junto a We Can CIC y permite procesar cerca de una tonelada de aluminio al mes.

La actividad genera unas 5.000 libras al año, equivalentes a más de US$ 6.500, que son destinadas a bancos de alimentos y entidades de asistencia de West Midlands.

Cómo un joven de 13 años convierte las latas en dinero

El proyecto comienza cuando vecinos y comercios reúnen sus latas de bebidas y las entregan para su reciclaje. Ryan se encarga de organizar el acopio y trasladar los envases hasta el garaje familiar.

Allí, el adolescente trabaja junto a su padre, John, para clasificar y aplastar las latas. El proceso puede llevar hasta 20 horas semanales y permite reunir cerca de una tonelada de aluminio cada mes.

Una vez preparado el material, las latas son vendidas como aluminio reciclable. El dinero obtenido después de cubrir los costos básicos de la actividad se utiliza para colaborar con organizaciones de la comunidad.

Cuánto dinero gana Ryan reciclando 20.000 latas por semana

El proceso puede llevar hasta 20 horas semanales y permite reunir cerca de una tonelada de aluminio cada mes. (Foto: creada con IA) ChatGPT - creada con IA Audiencias

La iniciativa vinculada al reciclaje de aluminio genera alrededor de 5.000 libras por año. Convertida a dólares, esa suma supera los US$ 6.500 anuales.

El dinero no queda en manos del joven, sino que se destina a distintas acciones de asistencia social en West Midlands. Entre ellas se encuentra el apoyo a bancos de alimentos que necesitan abastecimiento.

Una de las organizaciones beneficiadas es Anawim, un centro de apoyo para mujeres de Birmingham. Los recursos obtenidos mediante el reciclaje ayudan a mantener su banco de alimentos y sostener la asistencia a las personas que concurren al lugar.

La inesperada red de voluntarios que nació alrededor del reciclaje

Lo que comenzó como una actividad de Ryan para ayudar a otras personas terminó convirtiéndose en una iniciativa comunitaria. Vecinos, comercios y voluntarios participan de distintas maneras en la recolección de los envases.

El proyecto también adquirió mayor relevancia en Birmingham durante las interrupciones del servicio de recolección de residuos provocadas por huelgas del personal de limpieza. En ese contexto, permitió recuperar parte de las latas acumuladas en calles y hogares.

La historia de Ryan muestra cómo un residuo cotidiano puede transformarse en un recurso para quienes más lo necesitan. Con apenas 13 años, el joven logró convertir el reciclaje de latas en una actividad capaz de movilizar a toda una comunidad.