Es chilena y triunfa en EE.UU. interpretando a Evita: quién es Fran Tapia

De Chile a EE.UU. Fran Tapia es otro ejemplo de la latina que va a "hacer la América" y conquista el corazón de Washington D.C. La actriz gana espacio y ya fue galardonada en varias oportunidades. Ahora, se destaca con una soberbia interpretación de Eva Perón, en una obra que da que hablar.

El Desafío de Evita: "Momia en el clóset: Evita's Return"

La temporada teatral de 2023 es particularmente especial por su rol protagónico en " Momia en el clóset: Evita's Return ", una producción audaz que se distancia de la tradicional narrativa musical sobre Eva Perón, alejándose del famoso musical de Andrew Lloyd Webber. Este nuevo enfoque, encargado por el teatro GALA y dirigido por Mariano Caligaris, ofrece una visión fresca y profunda de la icónica figura argentina, brindando a Fran Tapia una plataforma excepcional para lucirse.

En esta obra, Fran Tapia no solo personifica a Eva Perón con intensidad , sino que guía al público a través de un recorrido histórico que explora profundamente las múltiples facetas de "la abanderada de los humildes". A través de su actuación, revela la verdadera humanidad oculta tras el mito de Evita, presentando una figura tanto venerada como odiada con una nueva luz que invita a la reflexión.

El libreto, escrito por Gustavo Ott y realzado por su música y letras junto a Mariano Vales, proporciona una base sólida que permite a Fran Tapia capturar y transmitir la esencia de Evita de manera convincente y contemporánea . La dirección musical de Walter "Bobby" McCoy, reconocida por su excelencia previa, asegura que cada nota musical en el escenario se entrelace de manera impecable con la actuación de Fran, enriqueciendo y complementando su entrega en cada escena.

La producción cuenta con un elenco y equipo creativo de primer nivel, incluyendo entre ellos a los artistas Argentinos Martín Ruiz, Facundo Agustín, Camila Aldet, Sofía Grosso, Camila Taleisnik y Rodolfo Santamarina (ensemble, Coreógrafo Asociado y Dance Captain). Este conjunto de talentos ha logrado crear una atmósfera envolvente y auténtica que enriquece la experiencia teatral.

Fran Tapia ha demostrado su capacidad de liderar grandes producciones y su habilidad para atraer y conectar con audiencias diversas, estableciéndose no solo como una actriz destacada, sino como una verdadera camaleona del escenario.

Consultada por lo que significaba para esta artista chilena interpretar a Eva Perón, expresó: "Ha sido uno de los retos más emocionantes y gratificantes de mi carrera. Es un honor dar vida a un personaje tan complejo y admirado, y hacerlo en un contexto que desafía las representaciones tradicionales es particularmente significativo para mí. Me he sentido completamente libre y escuchada como intérprete, y he disfrutado enormemente del proceso."