En un año con cambios de ejecutivos, cómo trabajar la marca personal para llamar la atención de los headhunters

En esta noticia Información alineada

Vínculo comercial

Para este año el mercado ya anticipa una alta rotación de ejecutivos. Con un enero que es el de mayor actividad de los últimos cinco años para los headhunters, las consultoras ya empiezan a buscar candidatos para cubrir las nuevas vacantes que se están produciendo en las empresas.

En este contexto, quienes quieren cambiar de trabajo empiezan a pensar cómo hacer que sus perfiles sean visibles. Es que tener el CV al día y bien ordenado ya no es suficiente : hay que construir una marca personal y alimentarla constantemente para llamar la atención de los selectores.

"Antes que nada hay que decir que detrás de la marca personal tiene que haber una estrategia de desarrollo. Es importante contar y mostrar bien la propia experiencia. Como dice el dicho: 'No solo hay que serlo, sino también parecerlo'", dice Paula Molinari, presidenta de Whalecom y profesora de la Escuela de Negocios de la UTDT.

La especialista destacó que es importante que un candidato muestre cómo se contacta con asociaciones profesionales, su red de contactos y qué proyectos especiales tuvo que desarrollar en el trabajo. Toda esa información dice mucho sobre los intereses de una persona y es tomada en cuenta por los selectores.

Información alineada

También es necesario tener alineada . Lo que dice el CV tiene que ser lo mismo que aparece en LinkedIn. Y también sirve buscarse en Google a uno mismo y ver qué aparece .

"Es parte de la imagen que proyectamos. Igual que la foto que se elige para LinkedIn. Si se puede, lo ideal es tener imágenes hechas por un profesional. También hay que cambiar la foto del encabezado en esa red social, que es el principal sitio de búsqueda para todos los headhunters de Occidente", agrega Molinari.

Generar una marca personal es fundamental para entrar en el radar de los recruiters

Martín Gerding, director de Page Executive de PageGroup Argentina, aporta que quienes no tienen las redes profesionales actualizadas tienen una gran desventaja frente a otros candidatos. En ese sentido, señala que la lógica de las búsquedas laborales es muy distinta las de hace unos años. Atrás quedó la época en que los interesados mandaban su CV a las consultoras. En cambio hoy las empresas salen activamente a buscar perfiles y el primer lugar en el que miran es en las redes.

"Además de estar actualizada, la información tiene que ser precisa y clara. Muchas veces los nombres de las puestos de trabajo no dejan bien en claro las responsabilidades o se usan acrónimos que son difíciles de entender para quien no está en la industria. Por eso, conviene aclarar qué funciones se desempeñaban y cuál es el valor que se aportó a la organización desde un determinado rol", explica.

Vínculo comercial

En opinión de Gerding, hay que entender la relación con el selector como un vínculo comercial. Lo primero que hay que hacer es identificar los prospectos y ver qué les puede interesar. A partir de allí, generar los contenidos que ellos están buscando.

"Hay que mostrar el valor que se aporta a la compañía. También sirve estar activo en las redes, no solo en LinkedIn, sino en medios del sector. Comentar con nombre en medios especializados ayuda a generar visibilidad. Y, sobre todo, contar lo bueno y lo que no salió tan bien, mostrar qué se hizo en esas ocasiones en las que el resultado no era el esperado", asegura y dice que hoy con la ayuda de la inteligencia artificial es mucho más sencillo encontrar la manera de generar contenido que sea atractivo.

Tener presencia activa en las redes profesionales es clave para construir marca personal

Desarrollar la marca personal permite contar la propuesta de valor propia, agrega la relacionista pública y experta en personal branding Sol Depresbitero. Pero, para poder generarla, primero hay que conocerse bien.

"Hay que hacer un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de uno mismo. Cuando tenés listado todo eso, vas a poder mostrar por qué sos único y qué te hace valioso para el otro", afirma.

A partir de allí hay que trazar los objetivos y armar una estrategia para conseguirlos. Lo fundamental va a ser trabajar sobre las debilidades y las amenazas detectadas para que dejen de serlo.

"Es importante trabajar para generar visibilidad. Generar contenido que esté alineado con los objetivos va a ser fundamental", cierra.