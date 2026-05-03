Un hallazgo arqueológico extraordinario en pleno corazón de Montevideo -Uruguay- está revolucionando nuestra comprensión de la vida colonial en el Río de la Plata. Lo que en un principio comenzó como una simple instalación de un ascensor en el Museo Histórico Cabildo de Montevideo se convirtió en uno de los descubrimientos más importantes de la región. Los restos encontrados revelan cómo era realmente la vida cotidiana de los primeros pobladores de Uruguay y por qué el agua era tan preciada en esa época. Durante las obras de instalación de un ascensor para mejorar la accesibilidad del museo, los trabajadores se toparon con algo inesperado: estructuras arqueológicas coloniales perfectamente conservadas bajo tierra. La arqueóloga Nicol de León, líder de la investigación, explicó que el hallazgo incluye “un montón de estructuras de distintas épocas y también objetos de época colonial y de la primera etapa de la independencia” de Uruguay. Los objetos desenterrados pintan un cuadro fascinante de la vida cotidiana: El descubrimiento más intrigante es lo que los arqueólogos creen que podría ser una antigua fuente de agua colonial. Se trata de una estructura con características que la hacen única. La historiadora Ana Ribeiro explicó que “el agua fue siempre un problema para Montevideo, una ciudad amurallada. En cualquier situación de guerra o sitio, quedaba completamente aislada y dependía únicamente de sus fuentes internas de agua". El problema era que el agua no era abundante, lo que convertía cada fuente en un recurso estratégico vital para la supervivencia de la población. Ribeiro también reveló un dato fascinante: no todas las aguas eran iguales. “Las aguas del oeste tenían prestigio de ser las mejores” y existía una verdadera “leyenda urbana” sobre ciertas fuentes. Una de las más famosas era la fuente abierta por Luis Mascareñas, uno de los primeros pobladores de Montevideo, de la cual se decía que tenía propiedades especiales para la salud. ¿Será esta la fuente encontrada en el Cabildo? Los arqueólogos están trabajando para confirmarlo. Según De León, los objetos y estructuras encontradas “nos hablan de la vida, de cómo era la ciudad, Montevideo, desde la época colonial hasta 1800 y tanto”. Higiene y salubridad Sistemas de abastecimiento de agua Alimentación y clases sociales