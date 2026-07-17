En 1995 solo parecía ciencia ficción, pero que 25 años después se volvió realidad: la película de Netflix para ver este fin de semana.

Hay películas que, con los años, terminan pareciendo más una profecía que una ficción. Ese es el caso de Epidemia ( Outbreak ), estrenada en 1995 y protagonizada por Dustin Hoffman, Morgan Freeman y Rene Russo.

La trama sigue a un virus letal descubierto en Zaire, que termina llegando a Estados Unidos y desatando una cuarentena total en un pueblo de California.

La coincidencia que pocos conocen

Lo llamativo no es solo el parecido con una pandemia real años después. En la misma semana de marzo de 1995 en que se estrenó la película, Zaire fue puesto bajo vigilancia sanitaria por un brote real de ébola.

En 1995 solo parecía ciencia ficción, pero que 25 años después se volvió realidad: la película de Netflix para ver este fin de semana. Netflix

Es decir, la ficción y la realidad se cruzaron casi al mismo tiempo, sin que los responsables del filme lo supieran durante el rodaje.

La cinta, dirigida por Wolfgang Petersen, recaudó más de 189 millones de dólares en todo el mundo, una cifra enorme para la época.

Entre los datos que suman curiosidad:

El elenco incluía también a Kevin Spacey, Cuba Gooding Jr. y Donald Sutherland

Está basada en la novela The Hot Zone , de Richard Preston

Impulsó una ola posterior de películas sobre pandemias globales

Por qué volvió a hablarse de ella

Con el correr de los años, Epidemia volvió a ganar relevancia cada vez que una amenaza sanitaria real ocupa titulares, ya que su guion combina elementos que después se repitieron en la vida real: cuarentenas, búsqueda de vacuna y decisiones políticas bajo presión.

En conclusión, la película sigue funcionando hoy como un recordatorio de que, a veces, la ciencia ficción no exagera tanto como parece.