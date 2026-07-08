Las plataformas de streaming ofrecen un amplio catálogo de contenido audiovisual para que los usuarios disfruten en su tiempo libre. Sin embargo, en algunas ocasiones, se suele perder demasiado tiempo escogiendo qué mirar.

Por esa razón, Netflix ofrece el ranking de lo más visto durante el lunes 6 de julio del 2026 por el público estadounidense para que elijas cuál es tu series favorita.

Las películas más vistas de Netflix.

Las películas más vistas de Netflix.