Las plataformas de streaming ofrecen un amplio catálogo de contenido audiovisual para que los usuarios disfruten en su tiempo libre. Sin embargo, en algunas ocasiones, se suele perder demasiado tiempo escogiendo qué visualizar.
Por esa razón, Netflix ofrece el ranking de lo más visto durante el lunes 13 de julio del 2026 por el público estadounidense para que elijas cuál es tu series favorita.
8_ Dark Winds
En 1971, en una zona apartada de la Nación Navajo cercana a Monument Valley, el teniente Joe Leaphorn, de la Policía Tribal, se enfrenta a una cadena de delitos que, en apariencia, no están conectados. Conforme se aproxima a la verdad, se reabren viejas heridas de su pasado. Lo acompaña en la investigación su nuevo ayudante, Jim Chee, quien también carga con cuentas pendientes de su juventud en la reserva.