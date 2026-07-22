Luego de los graves daños provocados por el temporal que azotó la madrugada del 18 de julio a la zona norte del país, y en especial al departamento de Salto, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) resolvió declarar la emergencia granjera.

El anuncio fue realizado ayer, martes, en Salto por el ministro Alfredo Fratti, luego de una reunión con integrantes de la Junta Nacional de la Granja.

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, recorrió Salto acompañado por el intendente Carlos Albisu, el subsecretario de la cartera, Matías Carámbula, y la directora general de la Granja, Laura González, entre otras autoridades.

El ministro también visitó el predio de la cooperativa agraria Calsal, la sede de la Central Hortícola del Norte y mantuvo un encuentro con delegados de las gremiales agropecuarias del departamento.

Fratti explicó que los apoyos serán brindados según la gravedad de las pérdidas, si fueron totales, parciales o solo requieren de materiales para no detener la producción.

El relevamiento de las diferentes situaciones se hará por medio de las gremiales del sector, que se encargarán de trasladar al Ministerio de Ganadería, la nómina con la situación de cada productor afectado.

En el caso concreto de la empresa agraria Calsal, Fratti afirmó que se han realizado consultas al Banco República (BROU) para atender eventualidades no cubiertas por el seguro. El objetivo es que la producción continúe sin interrupciones, afirmó.

La preocupación por los seguros

Por otra parte, Fratti adelantó que mañana, jueves, el presidente del Banco de Seguros del Estado (BSE), Marcos Otheguy, recorrerá las zonas afectadas para intercambiar con los productores afectados y explicarles cómo se va a proceder para activar los seguros agrícolas.

Fratti explicó que, de los casi 300 productores afectados, solo 80 cuentan con seguro para sus cultivos. En ese sentido, remarcó la importancia de que aseguren sus producciones y recordó que el Ministerio de Ganadería subsidia el 70% del valor de los seguros.

El ministro señaló que el fenómeno de El Niño se instalará a partir de setiembre u octubre y se extenderá hasta el otoño de 2027. Por lo tanto, dijo Fratti, estar asegurados representa una buena protección en materia económica frente a nuevas inclemencias.

Fondos para productores afectados

Por su parte, la directora general de la Granja, Laura González, explicó que en la sesión de la Junta Nacional de la Granja, en la que participó el ministro Fratti, se apoyó la declaración de emergencia granjera, lo que habilita la implementación de una serie de medidas para contrarrestar la situación.

Los apoyos, que serán no reembolsables, se destinarán a la reconstitución de los sistemas productivos, diversificados en dos tipos.

Por un lado, se otorgarán fondos para uso del sistema productivo, necesarios para hacer frente a deudas, compra o arreglos de insumos o maquinaria.

Por otro lado, se pondrá sobre la mesa una propuesta de apoyo, también con fondos no retornables, para restitución de cultivos y para posibilitar el reencauce del sistema productivo.

González también adelantó que se trabaja con República Microfinanzas y con el Banco República en el diseño de estrategias junto al sistema financiero.

La jerarca recordó que con República Microfinanzas se poseen dos líneas de trabajo vinculadas a productores con deuda, principalmente por la sequía que azotó en 2022 y 2023, por si existiera necesidad de reestructurar alguno de esos créditos en función del estado actual de su producción.

Además, dijo que existe la posibilidad de abrir una línea de créditos de Microfinanzas para aquellos productores que necesiten acompañamiento financiero, pero con bajas tasas de interés y subsidiadas, en algunos casos, con el Fondo de Fomento de la Granja.