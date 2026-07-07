Jacobo Grinberg dedicó gran parte de su carrera al estudio de la conciencia antes de desaparecer en 1994.

La figura de Jacobo Grinberg continúa despertando interés décadas después de su desaparición. El neurofisiólogo y psicólogo mexicano desarrolló una de las propuestas más controvertidas sobre la conciencia y la percepción humana, conocida como teoría sintérgica, que aún hoy genera debates tanto en ámbitos científicos como entre quienes estudian la mente.

En los últimos años, una frase comenzó a viralizarse en redes sociales y sitios de internet: “Todo lo que percibimos es una interpretación del campo energético que nos rodea”.

Dicha expresión resume una de las ideas centrales que Grinberg desarrolló en sus publicaciones : la percepción de la realidad no sería un reflejo pasivo del mundo exterior , sino el resultado de la interacción entre la actividad cerebral y una estructura que denominó dentro de su modelo teórico. Comprender ese planteamiento permite entender por qué su obra continúa despertando curiosidad incluso décadas después.

Qué significa la frase “Todo lo que percibimos es una interpretación del campo energético que nos rodea”

La frase se trata de una formulación divulgativa posterior que resume de manera simplificada las ideas centrales de la teoría sintérgica, desarrollada por el investigador en obras como “La teoría sintérgica”. Con el paso de los años, distintos divulgadores comenzaron a utilizar esa expresión para sintetizar un planteamiento que Grinberg expuso en textos de carácter científico y filosófico.

Según el planteamiento de Grinberg, la percepción humana no consiste únicamente en recibir información del entorno, sino en un proceso en el que la actividad neuronal interactúa con una estructura o “campo” descrito dentro de su modelo teórico. Desde esa perspectiva, la realidad experimentada por cada persona surge de esa interacción y no de una reproducción exacta del mundo exterior.

La teoría sintérgica de Jacobo Grinberg planteó una explicación alternativa sobre el origen de la percepción y la conciencia. (Fuente: Shutterstock)

La teoría sintérgica de Jacobo Grinberg: cómo explicaba la percepción de la realidad

La teoría sintérgica fue una propuesta desarrollada por Jacobo Grinberg para explicar el funcionamiento de la conciencia y la percepción planteando que el cerebro no actúa simplemente como un receptor de estímulos, sino como un sistema capaz de interactuar con una estructura fundamental de la realidad, dando origen a la experiencia consciente.

El investigador sostuvo que la actividad neuronal modifica la manera en que esa estructura es organizada y percibida. Aunque esta propuesta despertó interés en distintos sectores y continúa siendo objeto de análisis y divulgación, no llegó a consolidarse como una teoría aceptada por el consenso científico, por lo que sus postulados permanecen dentro del ámbito de la investigación y el debate.

Quién fue Jacobo Grinberg y por qué su desaparición sigue siendo un misterio

Jacobo Grinberg fue un psicólogo y neurofisiólogo mexicano que dedicó gran parte de su carrera al estudio de la conciencia, la percepción y el funcionamiento del cerebro. Publicó decenas de libros sobre estos temas y desarrolló investigaciones que combinaron elementos de la neurociencia con el estudio de distintos fenómenos relacionados con la experiencia humana.

El 8 de diciembre de 1994 desapareció en la Ciudad de México sin dejar un rastro confirmado sobre su paradero, desde entonces surgieron numerosas hipótesis y especulaciones sobre lo ocurrido, pero ninguna ha sido comprobada por las autoridades. Esa combinación entre su trabajo sobre la conciencia y el misterio que rodea su desaparición ha convertido a Grinberg en una de las figuras más enigmáticas de la ciencia mexicana.