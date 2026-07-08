La frase fue publicada por Simone de Beauvoir en El segundo sexo, una obra que cambió la forma de analizar el papel de las mujeres en la sociedad.

“No se nace mujer, se llega a serlo”. La frase, escrita por la filósofa y feminista francesa Simone de Beauvoir hace más de 75 años, sigue siendo una de las expresiones más conocidas del pensamiento contemporáneo. Con frecuencia aparece en debates sobre igualdad, educación y género, aunque no siempre se comprende el sentido con el que fue formulada.

La autora la incluyó en El segundo sexo, publicado en 1949, una obra que cuestionó las ideas tradicionales sobre el papel de las mujeres en la sociedad . Lejos de referirse únicamente a una condición biológica, Beauvoir proponía reflexionar sobre cómo la cultura, la educación y las normas sociales influyen en la construcción de la identidad femenina.

Desde entonces, la frase ha sido interpretada desde distintas perspectivas. Mientras algunos la consideran un pilar del pensamiento feminista, otros la analizan o la cuestionan desde enfoques filosóficos, biológicos y políticos. Su impacto la convirtió en una de las citas más influyentes del siglo XX.

¿Qué significa la frase “No se nace mujer, se llega a serlo”?

Cuando Simone de Beauvoir escribió esa frase, buscaba explicar que la condición de mujer no depende únicamente del sexo con el que una persona nace. Según su planteo, también intervienen factores como la educación, las costumbres y las expectativas que cada sociedad transmite desde la infancia.

La filósofa sostenía que muchos comportamientos considerados tradicionalmente “femeninos” eran el resultado de procesos sociales e históricos y no una consecuencia inevitable de la biología. Por ese motivo, cuestionó la idea de que existiera un destino predeterminado para las mujeres basado exclusivamente en su sexo.

Su reflexión marcó un punto de inflexión en la filosofía y en el feminismo contemporáneo, al abrir el debate sobre la influencia de la cultura en la construcción de los roles de género. Décadas después, la frase continúa siendo objeto de análisis en universidades, libros y espacios de discusión pública.

¿Qué es El segundo sexo de Simone de Beauvoir ?

Publicado en 1949, El segundo sexo es el ensayo más importante de Simone de Beauvoir y una de las obras de mayor influencia en la filosofía del siglo XX. En sus dos volúmenes, la autora analiza la posición histórica de las mujeres y examina cómo las sociedades occidentales construyeron los roles femeninos a lo largo del tiempo.

La frase fue publicada por Simone de Beauvoir en El segundo sexo, una obra que cambió la forma de analizar el papel de las mujeres en la sociedad. Redes sociales

Para desarrollar ese análisis, Beauvoir recurrió a la filosofía, la historia, la literatura, la psicología y otras disciplinas. El libro generó un fuerte impacto desde su lanzamiento, despertó críticas y elogios y terminó convirtiéndose en una referencia obligada para los estudios feministas y las ciencias sociales.

A pesar del paso de las décadas, El segundo sexo continúa editándose en numerosos idiomas y es considerado uno de los ensayos más influyentes del pensamiento moderno.

¿Quién fue Simone de Beauvoir?

Simone de Beauvoir fue una filósofa, escritora y ensayista francesa nacida en 1908 y fallecida en 1986. Es reconocida como una de las principales representantes del existencialismo y una de las intelectuales más influyentes del siglo XX.

A lo largo de su carrera publicó novelas, ensayos y textos autobiográficos centrados en la libertad, la ética y la condición humana. Además, mantuvo una estrecha colaboración intelectual con Jean-Paul Sartre, aunque desarrolló una obra con identidad propia.

Su legado trascendió el ámbito filosófico y sigue presente en debates sobre igualdad, derechos de las mujeres y ciencias sociales. La frase “No se nace mujer, se llega a serlo” permanece como una de las citas más emblemáticas de la historia del pensamiento contemporáneo.