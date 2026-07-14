Hace más de tres siglos, uno de los científicos más influyentes de la historia se propuso una tarea: estimar una fecha para el fin del mundo.

Si nos preguntamos quién fue Isaac Newton, la respuesta va mucho más allá de sus aportes a la ciencia.

Considerado uno de los mayores referentes de la física y las matemáticas, sentó las bases de la física moderna con sus investigaciones sobre el movimiento y la gravedad. Sin embargo, también dedicó buena parte de su vida a estudiar textos bíblicos.

A partir de la combinación de cálculos matemáticos y su interpretación de las escrituras, llegó a una conclusión que, siglos después, continúa despertando debate.

Qué calculó hizo Isaac Newton para determinar la fecha del fin del mundo

Isaac Newton tomó como punto de partida el Libro de Daniel para establecer un marco temporal, a partir del cual concluyó que el período no se cerraría antes de 1960 ni después de 2344.

Dentro de ese amplio margen, ubicó el año 2060 como la fecha que, según su interpretación, se produciría el regreso de Cristo a la Tierra.

Es importante aclarar que su noción del “fin del mundo” no coincidía con la idea de destrucción ni catástrofe: para él, se trataba del momento en que se instauraría un periodo de paz, tal como sostuvo Stephen D. Snobelen, profesor de Historia, después de analizar sus escritos en 2003.

De todas formas, es importante aclara que hasta el momento no se conoce el método matemático específico utilizado para llegar a ese resultado.

Cuándo sería el fin del mundo, según Isaac Newton. Fuente: Wikimedia

Por qué Isaac Newton creía que el fin del mundo no era una profecía apocalíptica

Un aspecto poco difundido es que el propio Isaac Newton buscaba desalentar las especulaciones sobre el apocalipsis, no alimentarlas.

En sus palabras, remarcó que su intención no era fijar con certeza el momento del fin del mundo, sino “ poner fin a las conjeturas precipitadas de hombres fantasiosos que con frecuencia predicen el tiempo del fin ”, ya que esos anuncios terminaban restando credibilidad a los textos bíblicos.

Esta aclaración, muchas veces omitida en las versiones más difundida de la historia, muestra un enfoque más cauteloso del que suele atribuírsele.

Quién fue Isaac Newton y por qué su palabra tiene tanto peso

Más allá de este episodio, Isaac Newton es recordado como filósofo, matemático, físico, teólogo e inventor británico, autor de Principios matemáticos de la filosofía natural (1687), obra que estableció los fundamentos de la teoría de la gravedad y las leyes del movimiento.

Ese legado científico es, en gran parte, lo que explica el interés persistente por sus escritos teológicos: la misma mente que revolucionó la física dedicó años a interpretar textos sagrados con metodología matemática.