El 25 de mayo no es solo una fecha clave en el calendario de feriados. Es también un momento donde la tradición se traslada directo a la cocina de miles de familias, esencialmente hacia los platos más tradicionales de nuestra gastronomía.

En estos últimos días, el locro encontró un lugar destacado en el ranking de búsquedas en Google Argentina, ganando terreno mucho antes del propio 25 de mayo.

Al tratarse de una receta que exige una gran cantidad de ingredientes, múltiples pasos de preparación y una planificación obligatoria, los argentinos comenzaron a volcarse al buscador con anticipación para garantizar que, al llegar el feriado, todo esté listo para disfrutar de este clásico de nuestra gastronomía.

Para observar con detalle el comportamiento de los internautas contamos con Google Trends, una plataforma gratuita y abierta que funciona como un medidor de la curiosidad, las dudas y los intereses de quienes se vuelcan al buscador más utilizado del país.

¿Cómo funciona Google Trends?

Esta herramienta no es un sistema cerrado para especialistas, sino una ventana que permite a cualquier persona entender qué le interesa a la sociedad.

Al ingresar un término, la plataforma nos muestra la intensidad del interés en una escala del 0 al 100, revelando cuándo un tema es apenas un murmullo y cuándo se convierte en una tendencia absoluta.

El gráfico de interés de los últimos días refleja con claridad el crecimiento de la búsqueda de la receta del locro.

Para entender el análisis que sigue, es fundamental conocer las dos lupas con las que Google Trends mira la realidad:

Temas (Topics)

Es la forma “inteligente” de agrupar la información ya que Google comprende los conceptos detrás de las palabras y los agrupa bajo un concepto general (como el tema Capsicum) para darnos una visión global.

Consultas (Queries)

Acá es donde nos encontramos con la voz directa de los internautas. Son las frases exactas, con sus preguntas y modismos, que los usuarios escriben en la barra de búsqueda de Google.

La curva de la tradición: el salto hacia la fecha patria

Al observar el gráfico de interés a lo largo del tiempo, el comportamiento de la búsqueda “locro” muestra cómo en las vísperas del 25 de mayo aumentan las consultas sobre cómo hacer el clásico.

A medida que avanzan las horas, la curva experimenta una aceleración vertical sostenida, aproximándose a su punto máximo de popularidad (valor 100).

Los ingredientes y los referentes más buscados

Al abrir los datos que ofrece la plataforma para la última semana, el buscador nos muestra con más énfasis lo que inquieta a los futuros comensales.

Temas destacados (ingredientes y cocineros)

Según los registros de Google Trends, el universo conceptual que rodea al plato tradicional se mueve entre los ingredientes y los chefs más famosos.

Cueritos

Entró en categoría Breakout, indicando un crecimiento masivo y repentino. Es el ingrediente específico que los usuarios salieron a identificar en el buscador.

Capsicum

Registró un aumento del 180%, vinculado directamente a la búsqueda de pimientos y ajíes para la clásica salsa picante (quiquirimichi).

Referentes de la cocina

Las figuras de la televisión y las redes se consolidan como guías. El tema Ariel Rodríguez Palacios creció un 120%, mientras que Paulina Cocina subió un 80%. El concepto general de 25 de Mayo (fecha) acompaña la tendencia con un 60% de aumento.

Consultas exactas (las dudas en la mesada)

Las frases textuales que la gente tipeó en la barra de búsqueda revelan desde la falta de experiencia técnica para lograr un buen locro hasta la necesidad de calcular cantidades para que nadie se quede con ganas.

Planificación y porciones

Frases como “receta de locro para 4 personas” entraron en categoría Breakout. El usuario busca la precisión exacta para no quedarse corto ni desperdiciar.

Dudas de principiante

Las consultas “que poroto se usa para el locro”, “como hacer locro” y “locro facil y rapido” alcanzaron niveles Breakout, demostrando que Google funciona como el asistente de cocina de quienes debutan en la preparación.

Búsqueda de expertise

Las frases exactas “receta de locro paulina cocina” (Breakout), “locro de la abuela” (+4.550%) y “locro por paulina cocina” (+3.300%) confirman a dónde va a buscar confianza el cocinero de cada familia.