Elevan a nivel naranja la alerta por fuertes lluvias en Buenos Aires: las recomendaciones del SMN para afrontar el temporal.

La llegada de un nuevo frente de tormentas llevó al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a elevar a naranja la alerta para distintas localidades de la provincia de Buenos Aires por la intensidad de los fenómenos previstos.

De acuerdo con el organismo, las precipitaciones serán persistentes y, en algunas zonas, podría dejar importantes acumulados de agua en pocas horas.

Frente a este escenario, el SMN mantiene una serie de recomendaciones para resguardarse durante el temporal y minimizar los efectos de las tormentas.

Qué significa la alerta naranja del SMN

El Sistema de Alerta Temprana detalla que la alerta naranja advierte sobre la llegada de “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente”.

Esto significa que las tormentas pueden alcanzar una intensidad capaz de provocar complicaciones como anegamientos temporarios, caída de árboles y ramas, interrupción de la circulación y daños materiales.

Por este motivo, el SMN aconseja mantenerse informado mediante los canales oficiales y evitar desplazamientos innecesarios durante el desarrollo del temporal.

El SMN emitió una alerta naranja. SMN

Qué zonas de Buenos Aires están bajo alerta naranja

El mapa de alertas del SMN muestra que el nivel naranja abarca el norte y el oeste de la provincia de Buenos Aires, incluida la totalidad del AMBA.

La advertencia se extiende desde la Ciudad y el conurbano hacia el norte, hasta el límite con Entre Ríos y Santa Fe. Hacia el oeste, alcanza localidades ubicadas sobre el límite provincial con La Pampa, mientras que por el sur llega hasta sectores de la Costa Atlántica.

En el resto del territorio bonaerense predomina la alerta amarilla. Según el SMN, anticipa “ fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas ”. Solo el extremo sur de la provincia, donde se encuentran localidades como Bahía Blanca, Monte Hermoso y Carmen de Patagones, permanece bajo alerta verde, sin fenómenos de riesgo previstos.

Elevan a nivel naranja la alerta por fuertes lluvias en Buenos Aires: las recomendaciones del SMN para afrontar el temporal.

Cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires durante el miércoles 7

La jornada estará marcada por la inestabilidad. Según el pronóstico del SMN, el cielo se mantendrá nublado a lo largo de todo el día y las tormentas comenzarán a desarrollarse durante la media mañana, con condiciones que se extenderán hasta la noche.

La temperatura oscilará entre los 15° y 20°, mientras que las precipitaciones podrían estar acompañadas por fuerte actividad eléctrica y ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

El organismo advirtió que las tormentas podrían dejar abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo, por lo que recomendó evitar desplazamientos innecesarios durante los períodos de mayor intensidad.

Recomendaciones del SMN para afrontar el temporal

Ante la vigencia de la alerta naranja, el SMN recomendó tomar una serie de medidas preventivas para reducir la exposición al temporal y evitar situaciones de riesgo.

Entre las principales recomendaciones se encuentran: