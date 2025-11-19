El funcionamiento adecuado de un lavarropas es esencial para mantener la tranquilidad en el hogar. Sin embargo, muchos usuarios enfrentan el problema de que sus electrodomésticos se mueven o generan ruidos molestos durante el ciclo de lavado. A continuación, se presentan soluciones efectivas para evitar estas situaciones.

Conocer los trucos para estabilizar un lavarropas no solo mejora su rendimiento, sino que también prolonga su vida útil. Desde la correcta instalación hasta el uso de accesorios específicos, hay diversas estrategias que pueden implementarse.

Cómo evitar ruidos y movimientos en tu lavarropas durante el lavado

Una de las primeras recomendaciones para evitar que tu lavarropas se mueva o haga ruido es asegurarte de que esté nivelado . Utiliza un nivel de burbuja para verificar que las patas del lavarropas estén ajustadas correctamente.

Si es necesario, ajusta las patas para que el electrodoméstico esté completamente estable, ya que bien nivelado no solo reduce el ruido, sino que también previene el desgaste prematuro de sus componentes.

Además, es fundamental distribuir la carga de manera equilibrada dentro del tambor . Cargar el lavarropas de forma desigual puede provocar vibraciones excesivas y ruidos molestos. Asegúrate de mezclar prendas pesadas y ligeras para lograr un balance adecuado.

Otra estrategia efectiva es utilizar alfombrillas antideslizantes o bases de goma diseñadas para lavarropas . Estos accesorios ayudan a absorber las vibraciones y reducen el ruido que se transmite al suelo. Colocar una base adecuada puede marcar la diferencia, especialmente en departamentos donde el sonido puede ser más perceptible.

Cómo hacer que tu lavarropas haga menos ruido (Fuente: Archivo)

Electrodoméstico ideal que combina tecnología avanzada y cuidado de las prendas

Finalmente, si buscas un lavarropas que combine eficiencia, bajo consumo y cuidado textil, te recomendamos el Lavarropas TCL EffiWash P108FL Inverter con capacidad de ocho kilos. Este modelo no solo ofrece un funcionamiento silencioso, sino que también está diseñado para adaptarse a las necesidades de familias o parejas que desean un lavado diario sin interrupciones.

Con características como el tambor de Nido de Abeja y la opción de añadir prendas durante el ciclo, este modelo no solo promete un rendimiento confiable, sino también una experiencia de lavado silenciosa y cómoda.