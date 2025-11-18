Se despiden las tostadoras | Este nuevo electrodoméstico de Lidl cuenta con 16 funciones especiales para realizar comidas. (Fuente: Freepik)

Lidl amplía su catálogo de electrodomésticos inteligentes con un producto que promete convertirse en el nuevo imprescindible de las cocinas españolas. Se trata de la panificadora automática Silvercrest de 850 W, un dispositivo que permite preparar pan casero, masa para pizza, mermeladas e incluso yogur, todo con un solo toque y sin esfuerzo.

Su versatilidad y facilidad de uso la han posicionado como uno de los artículos más buscados del supermercado alemán, gracias a que automatiza todo el proceso de amasado, fermentación y horneado.

Además, cuenta con múltiples programas ajustables y niveles de tostado, ideales para quienes buscan una experiencia de panadería profesional en el hogar.

¿Cómo funciona la panificadora automática?

La panificadora automática Silvercrest Kitchen Tools es un electrodoméstico diseñado para elaborar una amplia variedad de recetas caseras, desde panes tradicionales hasta masas dulces. Con 16 programas automáticos y 3 niveles de tostado, mezcla, amasa, fermenta y hornea de forma completamente autónoma.

Entre sus funciones más destacadas se encuentran los programas especiales para pan sin gluten, masa de pizza o pasta, mermelada, yogur y la posibilidad de guardar hasta 8 recetas personalizadas.

Además, incluye un temporizador de 15 horas y una función de mantenimiento en caliente durante 60 minutos, lo que permite disfrutar del pan recién hecho en el momento deseado.

La nueva panificadora automática de Lidl cuenta con 16 funciones especiales para realizar comidas. (Fuente: Lidl)

Características principales del producto

Funciones

16 programas automáticos y 3 niveles de tostado.

y Secuencia de cocción automática: mezcla, amasa, fermenta y hornea.

mezcla, amasa, fermenta y hornea. Programas especiales: pan sin gluten, masa de pizza, mermelada, yogur, entre otros.

pan sin gluten, masa de pizza, mermelada, yogur, entre otros. Peso programable del pan: 1000, 1250 o 1500 g.

1000, 1250 o 1500 g. Función exprés: pan de 1500 g en solo 80 minutos.

pan de 1500 g en solo 80 minutos. Temporizador de 15 horas con inicio diferido.

con inicio diferido. Señales acústicas y visuales para añadir ingredientes o retirar la varilla.

Elementos

Revestimiento antiadherente ILAG en el molde y varilla amasadora.

en el molde y varilla amasadora. Aplicación de acero inoxidable de alta calidad y ventana de visualización.

de alta calidad y Incluye accesorios: libro de recetas, vaso y cuchara medidora, extractor y manual de uso.

Ficha técnica

Potencia: 850 W (calor) + 100 W (motor).

850 W (calor) + 100 W (motor). Dimensiones: 27 × 42 × 29,7 cm.

27 × 42 × 29,7 cm. Peso total: 5,35 kg.

La nueva panificadora automática de Lidl está disponible en la web por 39,99 euros. (Fuente: Lidl).

¿Cómo comprar la panificadora de Lidl?

La panificadora automática está disponible por 39,99 euros, exclusivamente en la tienda online de Lidl. Este producto no se encuentra en tiendas físicas, por lo que debe adquirirse a través del sitio web oficial.

Con su amplia variedad de funciones, diseño moderno y materiales de calidad, esta panificadora se presenta como una inversión ideal para quienes buscan disfrutar del auténtico sabor del pan casero sin complicaciones, directamente desde la comodidad del hogar.