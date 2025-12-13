Hay soluciones caseras y económicas para no gastar dinero en productos especiales y no hacer mucho esfuerzo en limpiar ollas y sartenes para dejarlos como nuevos después de cada uso, aplicando técnicas seguras con ingredientes accesibles como bicarbonato de sodio y jabón que dejan las superficies sin rayones.

Porque mantener ollas y sartenes en buen estado es un desafío cuando hay poco tiempo. Son utensilios que se usan muchas veces al día y es importante dejarlos sin manchas de grasa ni restos de comida pegados, y también evitar que tengan óxido y se opaquen y pierdan el brillo original.

¿Cuál es el truco infalible para limpiar ollas y sartenes con bicarbonato de sodio y recuperar el brillo inmediato?

La clave es preparar una mezcla con bicarbonato de sodio y jabón blanco, el que se usa para lavar la ropa a mano, para aplicar sobre las superficies de las ollas y sartenes que tienen manchas, están opacas, percudidas y sin brillo por el uso, las quemaduras, la falta de limpieza y los restos de comida pegados.

Los materiales necesarios para esta técnica infalible son:

3 cucharadas de bicarbonato de sodio

2 cucharadas de jabón líquido para trastes

1 taza o cuenco pequeño

Fibra suave o esponja no abrasiva

Paño de microfibra para secar

El procedimiento paso a paso es simple, fácil y rápido

Mezclar en la taza o el cuenco el bicarbonato de sodio con el jabón hasta formar una pasta cremosa y homogénea, sin grumos.

Humedecer con un poco de agua tibia la superficie externa de la olla o sartén a limpiar.

Aplicar la pasta sobre las zonas manchadas o percudidas usando la fibra o esponja suave.

Frotar con movimientos circulares suaves durante 2 o 3 minutos, sin raspar.

Dejar actuar la mezcla durante 5 minutos para que penetre en las manchas más difíciles.

Enjuagar bien con agua tibia hasta eliminar todos los restos de la pasta.

Secar enseguida con el paño de microfibra haciendo movimientos circulares para dar brillo.

Bicarbonato de sodio y jabón blanco hacen maravillas para recuperar ollas y sartenes oxidadas y sin brillo

¿Cuál es el truco infalible para limpiar ollas y sartenes con vinagre blanco puro y adiós grasa?

En el caso de las sartenes y ollas con grasa adherida y pegada en el fondo, las paredes y el mango, se pueden recuperar aplicando vinagre blanco puro, un producto que está presente en todos los hogares, es económico y remueve lo pegajoso sin esfuerzo de las superficies metálicas.

En este caso es necesario usar un atomizador o botella con spray para distribuir mejor el vinagre sin diluir en agua, una esponja suave y un paño de microfibra seco.

Paso a paso, cómo usar el vinagre blanco puro sin diluir en agua para sacar la grasa de ollas y sartenes:

Poner el vinagre blanco puro sin diluir en agua en una botella con atomizador o spray para que sea más fácil aplicar sobre la olla o sartén.

Rociar el vinagre blanco generosamente sobre toda la superficie exterior de la olla o la sartén.

Dejar actuar el vinagre blanco puro sin agua durante 3 a 5 minutos para que disuelva la grasa.

Frotar con la esponja suave haciendo movimientos horizontales, de lado a lado, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha.

Enjuaga con abundante agua tibia.

Seca completamente con el paño de microfibra, puliendo en movimientos circulares para maximizar el brillo.

Un consejo importante: no usar vinagre blanco puro sin diluir en agua para sacar grasa de ollas o sartenes de hierro fundido porque le quitan el curado natural.

¿Cuál es el truco infalible para limpiar ollas y sartenes con bicarbonato y vinagre y adiós quemado?

Mezclar bicarbonato de sodio y vinagre blanco es una combinación poderosa e infalible que logra desprender, sin esfuerzo, los restos de comida pegados en ollas y sartenes y elimina las manchas de quemado en los utensilios más usados en la cocina.

Para armar esa mezcla efervescente se necesitan:

2 tazas de agua

1 taza de vinagre blanco

3 cucharadas de bicarbonato de sodio

La técnica infalible para decirle adiós quemado a ollas y sartenes, fácil y sin dañarlas son simples pasos:

Agregar las 2 tazas de agua y la taza de vinagre directamente en la olla o la sartén a limpiar.

Colocar la olla o la sartén quemada sobre una hornalla de la cocina, prenderla a fuego medio y esperar que la mezcla hierva.

Dejar hervir al máximo durante 5 minutos, de ser posible con la tapa puesta, para que el vapor ablande los restos quemados.

Apagar la hornalla y retirar del fuego con cuidado, usando guantes o agarraderas.

Destapar y agregar las 3 cucharadas de bicarbonato de sodio lentamente. ¡La mezcla va a empezar a hacer burbujas!

Dejar en reposo durante 15 minutos para que esa reacción química trabaje sobre las manchas y restos de comida y quemado.

Usar una espátula de silicona para controlar que los residuos del fondo se hayan despegado completamente, y tirar todo el líquido por la pileta.

Lavar normalmente con esponja suave, detergente y agua tibia.

Enjuagar y secar enseguida.

Consejo: si las quemaduras son rebeldes, dejar la mezcla en reposo toda la noche.