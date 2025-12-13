En esta noticia
Hay soluciones caseras y económicas para no gastar dinero en productos especiales y no hacer mucho esfuerzo en limpiar ollas y sartenes para dejarlos como nuevos después de cada uso, aplicando técnicas seguras con ingredientes accesibles como bicarbonato de sodio y jabón que dejan las superficies sin rayones.
Porque mantener ollas y sartenes en buen estado es un desafío cuando hay poco tiempo. Son utensilios que se usan muchas veces al día y es importante dejarlos sin manchas de grasa ni restos de comida pegados, y también evitar que tengan óxido y se opaquen y pierdan el brillo original.
¿Cuál es el truco infalible para limpiar ollas y sartenes con bicarbonato de sodio y recuperar el brillo inmediato?
La clave es preparar una mezcla con bicarbonato de sodio y jabón blanco, el que se usa para lavar la ropa a mano, para aplicar sobre las superficies de las ollas y sartenes que tienen manchas, están opacas, percudidas y sin brillo por el uso, las quemaduras, la falta de limpieza y los restos de comida pegados.
Los materiales necesarios para esta técnica infalible son:
- 3 cucharadas de bicarbonato de sodio
- 2 cucharadas de jabón líquido para trastes
- 1 taza o cuenco pequeño
- Fibra suave o esponja no abrasiva
- Paño de microfibra para secar
El procedimiento paso a paso es simple, fácil y rápido
- Mezclar en la taza o el cuenco el bicarbonato de sodio con el jabón hasta formar una pasta cremosa y homogénea, sin grumos.
- Humedecer con un poco de agua tibia la superficie externa de la olla o sartén a limpiar.
- Aplicar la pasta sobre las zonas manchadas o percudidas usando la fibra o esponja suave.
- Frotar con movimientos circulares suaves durante 2 o 3 minutos, sin raspar.
- Dejar actuar la mezcla durante 5 minutos para que penetre en las manchas más difíciles.
- Enjuagar bien con agua tibia hasta eliminar todos los restos de la pasta.
- Secar enseguida con el paño de microfibra haciendo movimientos circulares para dar brillo.
¿Cuál es el truco infalible para limpiar ollas y sartenes con vinagre blanco puro y adiós grasa?
En el caso de las sartenes y ollas con grasa adherida y pegada en el fondo, las paredes y el mango, se pueden recuperar aplicando vinagre blanco puro, un producto que está presente en todos los hogares, es económico y remueve lo pegajoso sin esfuerzo de las superficies metálicas.
En este caso es necesario usar un atomizador o botella con spray para distribuir mejor el vinagre sin diluir en agua, una esponja suave y un paño de microfibra seco.
Paso a paso, cómo usar el vinagre blanco puro sin diluir en agua para sacar la grasa de ollas y sartenes:
- Poner el vinagre blanco puro sin diluir en agua en una botella con atomizador o spray para que sea más fácil aplicar sobre la olla o sartén.
- Rociar el vinagre blanco generosamente sobre toda la superficie exterior de la olla o la sartén.
- Dejar actuar el vinagre blanco puro sin agua durante 3 a 5 minutos para que disuelva la grasa.
- Frotar con la esponja suave haciendo movimientos horizontales, de lado a lado, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha.
- Enjuaga con abundante agua tibia.
- Seca completamente con el paño de microfibra, puliendo en movimientos circulares para maximizar el brillo.
Un consejo importante: no usar vinagre blanco puro sin diluir en agua para sacar grasa de ollas o sartenes de hierro fundido porque le quitan el curado natural.
¿Cuál es el truco infalible para limpiar ollas y sartenes con bicarbonato y vinagre y adiós quemado?
Mezclar bicarbonato de sodio y vinagre blanco es una combinación poderosa e infalible que logra desprender, sin esfuerzo, los restos de comida pegados en ollas y sartenes y elimina las manchas de quemado en los utensilios más usados en la cocina.
Para armar esa mezcla efervescente se necesitan:
- 2 tazas de agua
- 1 taza de vinagre blanco
- 3 cucharadas de bicarbonato de sodio
La técnica infalible para decirle adiós quemado a ollas y sartenes, fácil y sin dañarlas son simples pasos:
- Agregar las 2 tazas de agua y la taza de vinagre directamente en la olla o la sartén a limpiar.
- Colocar la olla o la sartén quemada sobre una hornalla de la cocina, prenderla a fuego medio y esperar que la mezcla hierva.
- Dejar hervir al máximo durante 5 minutos, de ser posible con la tapa puesta, para que el vapor ablande los restos quemados.
- Apagar la hornalla y retirar del fuego con cuidado, usando guantes o agarraderas.
- Destapar y agregar las 3 cucharadas de bicarbonato de sodio lentamente. ¡La mezcla va a empezar a hacer burbujas!
- Dejar en reposo durante 15 minutos para que esa reacción química trabaje sobre las manchas y restos de comida y quemado.
- Usar una espátula de silicona para controlar que los residuos del fondo se hayan despegado completamente, y tirar todo el líquido por la pileta.
- Lavar normalmente con esponja suave, detergente y agua tibia.
- Enjuagar y secar enseguida.