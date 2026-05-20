Cáscara de banana y agua con bicarbonato: por qué recomiendan esta mezcla y para qué se utiliza. (Fuente: Representación con IA).

En redes sociales como TikTok, se ha difundido una fórmula casera que resulta notable debido a su bajo costo y versatilidad. Esta se produce mediante la simple combinación de cáscara de banana, agua y bicarbonato de sodio.

Aunque inicialmente podría parecer un experimento para el hogar, el resultado es eficaz para limpiar metales, desinfectar espacios e incluso fortalecer las plantas.

Este método ha ganado popularidad por ser una opción natural en contraste con los limpiadores industriales, utilizando componentes que se encuentran comúnmente en los hogares y sin generar un impacto negativo en el medio ambiente.

Para la elaboración de esta mezcla natural, se requieren los siguientes ingredientes:

1 cáscara de banana

1 vaso de agua

1 cucharada de bicarbonato de sodio

Todos los ingredientes se deben procesar en una licuadora hasta obtener una mezcla homogénea. Esta preparación puede aplicarse sobre metales, pisos o paredes y también puede ser utilizada como abono líquido para las plantas.

Cómo usar esta mezcla y qué beneficios ofrece

Eliminador de olores: es efectivo para contrarrestar es efectivo para contrarrestar malos olores producidos en la basura, el fregadero o la nevera. La utilización de bicarbonato potencia el efecto desodorante natural. Limpieza de acero inoxidable: el producto resulta útil para suprimir residuos, manchas y olores en cubiertos, mesadas y electrodomésticos. Su aplicación debe hacerse con un paño, permitiendo que actúe y luego enjuagando. Fertilizante ecológico: la banana posee minerales como potasio y magnesio, óptimos para enriquecer el suelo y estimular el crecimiento de las plantas. Se puede aplicar directamente en la maceta o disolver en el agua utilizada para riego.

Una fórmula casera económica y natural para limpiar metales y fortalecer plantas. (Foto: Freepik).

Recomendaciones finales

No sustituye completamente a los limpiadores convencionales , pero reduce el uso de químicos agresivos.

Ideal para quienes prefieren alternativas sostenibles y naturales en el hogar.

No debe almacenarse por largo tiempo, ya que puede fermentar.

Conviene usarla recién preparada para aprovechar todas sus propiedades.

Este remedio doméstico se convirtió en una opción económica y ecológica que permite reutilizar la cáscara de banana en lugar de desecharla.