En redes sociales como TikTok, se ha difundido una fórmula casera que resulta notable debido a su bajo costo y versatilidad. Esta se produce mediante la simple combinación de cáscara de banana, agua y bicarbonato de sodio.
Aunque inicialmente podría parecer un experimento para el hogar, el resultado es eficaz para limpiar metales, desinfectar espacios e incluso fortalecer las plantas.
Este método ha ganado popularidad por ser una opción natural en contraste con los limpiadores industriales, utilizando componentes que se encuentran comúnmente en los hogares y sin generar un impacto negativo en el medio ambiente.
Para la elaboración de esta mezcla natural, se requieren los siguientes ingredientes:
- 1 cáscara de banana
- 1 vaso de agua
- 1 cucharada de bicarbonato de sodio
Todos los ingredientes se deben procesar en una licuadora hasta obtener una mezcla homogénea. Esta preparación puede aplicarse sobre metales, pisos o paredes y también puede ser utilizada como abono líquido para las plantas.
Cómo usar esta mezcla y qué beneficios ofrece
- Eliminador de olores: es efectivo para contrarrestar malos olores producidos en la basura, el fregadero o la nevera. La utilización de bicarbonato potencia el efecto desodorante natural.
- Limpieza de acero inoxidable: el producto resulta útil para suprimir residuos, manchas y olores en cubiertos, mesadas y electrodomésticos. Su aplicación debe hacerse con un paño, permitiendo que actúe y luego enjuagando.
- Fertilizante ecológico: la banana posee minerales como potasio y magnesio, óptimos para enriquecer el suelo y estimular el crecimiento de las plantas. Se puede aplicar directamente en la maceta o disolver en el agua utilizada para riego.
Recomendaciones finales
- No sustituye completamente a los limpiadores convencionales, pero reduce el uso de químicos agresivos.
- Ideal para quienes prefieren alternativas sostenibles y naturales en el hogar.
- No debe almacenarse por largo tiempo, ya que puede fermentar.
- Conviene usarla recién preparada para aprovechar todas sus propiedades.
Este remedio doméstico se convirtió en una opción económica y ecológica que permite reutilizar la cáscara de banana en lugar de desecharla.