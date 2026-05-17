En redes sociales como TikTok, se ha difundido una fórmula casera que resulta notable debido a su bajo costo y versatilidad. Esta se produce mediante la simple combinación de cáscara de banana, agua y bicarbonato de sodio. Aunque inicialmente podría parecer un experimento para el hogar, el resultado es eficaz para limpiar metales, desinfectar espacios e incluso fortalecer las plantas. Este método ha ganado popularidad por ser una opción natural en contraste con los limpiadores industriales, utilizando componentes que se encuentran comúnmente en los hogares y sin generar un impacto negativo en el medio ambiente. Para la elaboración de esta mezcla natural, se requieren los siguientes ingredientes: Todos los ingredientes se deben procesar en una licuadora hasta obtener una mezcla homogénea. Esta preparación puede aplicarse sobre metales, pisos o paredes y también puede ser utilizada como abono líquido para las plantas.