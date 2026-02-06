Los trenes de larga distancia siguen siendo un pilar estratégico para la movilidad y el desarrollo económico en Europa. Durante décadas, el continente ha apostado por un sistema ferroviario integrado, capaz de conectar grandes ciudades, reducir tiempos de viaje y ofrecer una alternativa sostenible frente al transporte aéreo y por carretera. En ese contexto, la conexión ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Lisboa vuelve a situarse en el centro de la agenda europea. La Comisión Europea adoptó un plan oficial que fija plazos concretos para completar este corredor estratégico, considerado clave para reforzar la integración de la península ibérica dentro de la red ferroviaria continental. La Comisión Europea confirmó en octubre de 2025 una hoja de ruta para completar la línea de alta velocidad Madrid-Lisboa antes de 2034, con objetivos intermedios que permitirán reducir progresivamente el tiempo de viaje entre ambas capitales. Según el plan, el trayecto podría realizarse en cinco horas a partir de 2030 y en tres horas desde 2034, una vez finalizadas todas las fases del proyecto. El anuncio fue realizado por el comisario europeo de Transporte, Apostolos Tzitzikostas, quien subrayó que el corredor forma parte de una estrategia más amplia para conectar las capitales europeas mediante trenes de alta velocidad, fortaleciendo la cohesión territorial y la competitividad del transporte ferroviario frente a otros medios. El calendario, sin embargo, no está exento de desafíos. La puesta en marcha del proyecto requiere coordinación entre España, Portugal y las instituciones europeas, además de acuerdos sobre financiación, prioridades de inversión y ejecución de obras transfronterizas, aspectos que han generado debate dentro de la Unión Europea. Más allá del enlace bilateral entre España y Portugal, el proyecto se integra en el objetivo comunitario de crear una red ferroviaria de alta velocidad que conecte las principales capitales del bloque. Dentro de ese esquema, Bruselas plantea que en el futuro sea posible viajar de Lisboa a París pasando por Madrid en alrededor de nueve horas, como parte de un corredor atlántico reforzado. Este planteamiento responde a la estrategia de la Unión Europea de impulsar el transporte ferroviario como eje de la movilidad sostenible, reduciendo la dependencia del avión en trayectos medios y largos, y aliviando la congestión en carreteras. La interconexión de redes nacionales permitiría, además, mejorar la competitividad económica y el flujo de personas entre regiones. En el caso concreto de la península ibérica, la finalización del corredor Madrid-Lisboa supondría un salto cualitativo, ya que actualmente el viaje en tren entre ambas capitales es largo y poco competitivo frente al avión. La alta velocidad busca revertir esa situación y equiparar el eje ibérico con otros grandes corredores europeos. El coste total del corredor de alta velocidad entre Madrid y Lisboa aún no está cerrado de forma definitiva. Las instituciones europeas han evitado fijar una cifra única, ya que la financiación combinará fondos comunitarios, aportes nacionales y recursos sujetos a aprobación del Parlamento Europeo, además de inversiones ejecutadas por fases. Algunas estimaciones iniciales mencionadas en medios especializados hablan de varios cientos de millones de euros, aunque el monto final dependerá del alcance de las obras pendientes y de los acuerdos entre los Estados miembros. Parte de la infraestructura ya se encuentra en ejecución, como el tramo Plasencia-Cáceres-Badajoz, considerado clave para la conexión con Portugal. Pese a estos avances parciales, la entrada en servicio de la conexión de alta velocidad completa se mantiene como objetivo para 2034, fecha que figura en el plan oficial adoptado por la Comisión Europea. Hasta entonces, el proyecto seguirá desarrollándose por etapas, con evaluaciones técnicas y financieras periódicas. Desde el Gobierno portugués, el proyecto cuenta con un fuerte respaldo político. El ministro de Infraestructuras de Portugal, Miguel Pinto Luz, ha defendido que el tren de alta velocidad permitirá reducir los más de 30 vuelos diarios que conectan Lisboa y Madrid, ofreciendo una alternativa ferroviaria más competitiva en tiempo, coste y comodidad. Según el Ejecutivo luso, el nuevo enlace favorecerá un cambio modal hacia el transporte con menor huella de carbono, alineado con los objetivos climáticos de la Unión Europea. La reducción de vuelos cortos y medios es una de las prioridades de Bruselas para disminuir emisiones y avanzar hacia una movilidad más sostenible. El corredor Madrid-Lisboa no solo busca acortar distancias entre dos capitales históricamente mal conectadas por tren, sino también reposicionar a la península ibérica dentro de la red ferroviaria europea, facilitando la movilidad de ciudadanos, turistas y trabajadores, y reforzando el papel del ferrocarril como alternativa real al transporte aéreo en Europa.