Dubai, la ciudad más importante de los Emiratos Árabes Unidos

Los Emiratos Árabes Unidos se han situado en la primera línea mundial de la inteligencia artificial. En varios ámbitos clave avanzan por delante de potencias como Estados Unidos, China y la Unión Europea.

El factor diferencial no es el tamaño del mercado tecnológico. La clave es la velocidad de adopción, la implicación directa del Estado y la conversión de la inteligencia artificial en política pública operativa.

Mientras Occidente debate marcos regulatorios, Abu Dabi y Dubái aplican un enfoque pragmático. Probar, desplegar y escalar define la estrategia nacional de inteligencia artificial.

EAU por delante de EEUU, Europa y China en los rankings de IA

El Government AI Readiness Index de Oxford Insights evalúa a 188 países. Emiratos Árabes Unidos lideran Oriente Medio y África del Norte con una puntuación de 75,66. Este resultado coloca al país dentro del top 15 global. El índice analiza visión, gobernanza, infraestructura de datos y capacidad tecnológica del sector público.

El informe destaca “liderazgo político, existencia de una estrategia nacional clara de IA y una elevada coordinación interinstitucional”. Estos factores permiten una implantación rápida.

En Emiratos Árabes Unidos, el Estado es uno de los principales usuarios de inteligencia artificial. La tecnología se aplica en justicia digital, tráfico, sanidad, educación y planificación urbana.

La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2031 fija integrar la IA en el funcionamiento cotidiano de la administración pública. El sector público actúa como laboratorio real. Este modelo reduce la distancia entre diseño y ejecución. El propio informe de Oxford subraya que acorta el tiempo de despliegue de políticas públicas.

Infraestructura, supercomputación y menos barreras que Estados Unidos y Europa

Los EAU han invertido de forma sostenida en centros de datos y supercomputación. También desarrollaron capacidades de nube soberana para inteligencia artificial.

Mientras Europa depende de proveedores externos, Emiratos apuestan por capacidades propias. Esto permite entrenar y desplegar modelos sin cuellos regulatorios.

Análisis del sector financiero del Golfo señalan que la inteligencia artificial será motor del crecimiento no petrolero durante esta década. La atracción de talento es otro pilar del modelo emiratí. Visados ágiles, incentivos fiscales y financiación directa impulsan el ecosistema tecnológico.

El país creó una universidad especializada exclusivamente en inteligencia artificial. Esto refuerza la formación local y la captación internacional.

IA responsable sin frenar la innovación

Emiratos Árabes Unidos participan en foros internacionales de uso responsable de inteligencia artificial. Buscan alinearse con estándares éticos occidentales. A diferencia de la Unión Europea, la regulación no actúa como freno. Tampoco existe el control político restrictivo presente en China.

Datos de Oxford Insights, Naciones Unidas y el AI Index de Stanford confirman una tendencia clara. Emiratos lideran en velocidad, adopción y uso práctico de la inteligencia artificial.