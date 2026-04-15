Si entrás a la cocina de alguien interesado en la alimentación saludable, es muy probable que encuentres un frasco con una mezcla burbujeante. Lo que hace años se conocía en los barrios como “los pajaritos del yogur”, hoy tiene nombre propio y rigor científico: kéfir. Este “elixir” no es un invento nuevo. Su nombre proviene de la palabra turca keyif, que significa “sentirse bien”, y esa es precisamente la sensación que reportan quienes lo consumen de forma habitual. Pero, ¿qué dice la ciencia al respecto? Publicaciones en bases de datos prestigiosas como PubMed y BMC Medicine lo definen como una matriz simbiótica viva: un ecosistema de entre 30 y 60 microorganismos distintos que trabajan en equipo para mejorar nuestro organismo. A diferencia del yogur industrial, que suele tener apenas un par de cepas bacterianas, el kéfir se produce a partir de nódulos o gránulos (una estructura de proteínas, lípidos y azúcares) que albergan bacterias lácticas y levaduras. “Es una simbiosis natural entre levaduras y bacterias que se potencia en ese entorno compartido”, señala César Casavola, presidente de la Sociedad Argentina de Médicos Nutricionistas (SAMENUT). Durante la fermentación, estos microorganismos “comen” el azúcar o la lactosa y devuelven un cóctel de ácido láctico, CO2 y nutrientes esenciales. Si estás pensando en empezar, hacé un balance de tus gustos y necesidades, porque existen dos variedades principales: Aunque todavía se necesitan más estudios clínicos en humanos a gran escala, la evidencia actual sugiere tres pilares donde el kéfir marca la diferencia: El 70% de nuestras defensas reside en el intestino. Al consumir kéfir, introducís bacterias como el Lactobacillus kefiranofaciens, que ayudan a desplazar a los patógenos dañinos. La nutricionista Milagros Sympson destaca que esto no solo previene infecciones, sino que mejora la absorción de minerales clave como el calcio. Si sufrís de colon irritable, constipación o hinchazón abdominal, el kéfir puede ser un gran aliado. Sus enzimas ayudan a descomponer mejor los alimentos y, curiosamente, muchas personas intolerantes a la lactosa toleran bien el kéfir de leche, ya que el proceso de fermentación reduce drásticamente el contenido de este azúcar. ¿Tuviste que tomar medicación y sentís que tu panza quedó “ruinosa”? El kéfir ayuda a repoblar la flora intestinal (microbiota) después de un tratamiento agresivo o períodos de mucho estrés. Si conseguiste los nódulos (que suelen circular de mano en mano o comprarse en dietéticas especializadas), hacé de tu cocina un pequeño laboratorio siguiendo estos pasos: Para ver beneficios reales, los especialistas sugieren consumir entre 100 y 200 ml diarios. “Lo más importante es la constancia”, concluye Sympson. A pesar de sus bondades, el kéfir no es para todos en cualquier momento. Al ser un alimento fermentado, las personas con SIBO (Sobrecrecimiento Bacteriano en el Intestino Delgado) o aquellas que están inmunosuprimidas deben consultar a su médico antes de incorporarlo, ya que la introducción masiva de bacterias podría exacerbar algunos síntomas en etapas agudas. Si tu salud general es buena y buscás un cambio real en tu energía y digestión, probá sumarlo a tus mañanas. Tu intestino, ese “segundo cerebro”, te lo va a agradecer.