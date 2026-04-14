El interés por mejorar la salud intestinal llevó a redescubrir alimentos tradicionales con propiedades únicas. Entre ellos, el kéfir se posiciona como uno de los más estudiados en la actualidad por su capacidad de influir sobre la microbiota intestinal. Esta bebida fermentada, con siglos de historia, vuelve a cobrar protagonismo a partir de investigaciones que analizan su impacto en el equilibrio digestivo y en distintas funciones clave del organismo. El kéfir se obtiene a partir de pequeños gránulos blanquecinos que contienen una comunidad diversa de microorganismos. Al entrar en contacto con leche o agua azucarada, inicia un proceso de fermentación que transforma el líquido en una bebida ligeramente ácida, con gas natural y rica en compuestos bioactivos. Durante este proceso se generan sustancias como ácido láctico, enzimas y otros metabolitos que favorecen el desarrollo de bacterias beneficiosas. Por eso, el kéfir es considerado un potente alimento probiótico, clave para fortalecer la flora intestinal. Existen dos variantes principales: Ambas opciones comparten un mismo objetivo: nutrir y diversificar la microbiota. Aunque todavía hay estudios en desarrollo, distintas investigaciones sugieren que el consumo regular de kéfir podría estar asociado a mejoras en varios aspectos de la salud. Entre los efectos más destacados aparecen: El impacto se explica por su capacidad de modificar el ambiente intestinal: disminuye el pH, dificulta el crecimiento de bacterias dañinas y favorece la proliferación de microorganismos beneficiosos. Además, su contenido en enzimas puede facilitar la digestión de la lactosa, lo que lo convierte en una alternativa interesante para personas con sensibilidad a los lácteos. Sumar kéfir a la alimentación diaria es más sencillo de lo que parece. Puede consumirse solo, en licuados o combinado con frutas, cereales o semillas. También es posible prepararlo en casa: basta con fermentar los gránulos en leche o agua azucarada durante 24 a 48 horas, colar el líquido y conservarlo refrigerado. Los mismos nódulos pueden reutilizarse varias veces. Los especialistas suelen recomendar una ingesta moderada —entre 100 y 200 ml diarios— para obtener beneficios sin generar molestias digestivas.