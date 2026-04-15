La combinación de café con aceite de oliva dejó de ser una rareza para convertirse en una tendencia que cruza cafeterías, redes sociales y hábitos cotidianos. Aunque genera sorpresa en quienes la escuchan por primera vez, esta mezcla suma adeptos en distintas partes del mundo. El fenómeno responde a una búsqueda cada vez más marcada de alternativas que aporten energía sostenida y nutrientes. Sin embargo, especialistas advierten que, si bien ambos ingredientes poseen propiedades saludables, no existe evidencia concluyente sobre beneficios específicos al consumirlos juntos. El café se consolidó como una de las infusiones más consumidas a nivel global y, con el tiempo, logró dejar atrás prejuicios para posicionarse como un aliado de la salud en ciertos contextos. Estudios recientes lo vinculan con una posible reducción del riesgo de enfermedades como la diabetes tipo 2, el Parkinson y afecciones cardiovasculares. A su vez, investigaciones científicas señalan que el consumo regular puede influir de forma positiva en la memoria, al mejorar la conectividad neuronal. En paralelo, el aceite de oliva, base de la dieta mediterránea, se destaca por su aporte de grasas monoinsaturadas y antioxidantes. La lógica detrás de esta mezcla se apoya en dos pilares principales. Por un lado, el aceite de oliva aporta grasas saludables que el cuerpo procesa de manera más lenta. Este mecanismo podría favorecer una liberación más progresiva de la energía. Por otro lado, algunos expertos sostienen que la combinación puede generar un efecto de energía más estable. La cafeína mantiene su acción estimulante, pero con una absorción más gradual, lo que evita picos bruscos y caídas repentinas. También se destaca el potencial antioxidante de ambos ingredientes. En conjunto, podrían contribuir a reducir procesos inflamatorios y proteger a las células frente al daño oxidativo, aunque este efecto aún no cuenta con respaldo científico específico. Otro aspecto a considerar es su impacto digestivo. En algunas personas, la mezcla puede estimular el tránsito intestinal. Este efecto depende de cada organismo y puede variar según la tolerancia individual. Existen distintas formas de incorporar esta combinación en la rutina diaria. Una de las más simples consiste en añadir una cucharada pequeña de aceite de oliva al café ya preparado y mezclar hasta lograr una textura homogénea. Otra opción consiste en integrar el aceite antes de la preparación. En este caso, se añade una pequeña cantidad sobre el café molido antes de utilizar una cafetera italiana o método similar. Este proceso permite una integración más sutil del sabor. Para quienes prefieren versiones más suaves, la alternativa con leche resulta atractiva. Se agregan unas gotas de aceite en la leche caliente, se mezcla bien y luego se incorpora al café. El resultado ofrece una textura más cremosa y equilibrada.