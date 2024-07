El signo del zodíaco que más se arrepiente de lo que hizo en el pasado. ¿En qué puesto del ranking está el tuyo?

Algunos signos del zodíaco llevan consigo más arrepentimientos que otros por las decisiones tomadas en el pasado. Si te preguntás cuál es el signo que más se arrepiente, te contamos que hay un ranking hecho por los expertos en astrología de Horóscopo Negro que lo revela.

Descubrí en qué puesto está tu signo y qué tan propenso sos a mirar hacia atrás con pesar, según el horóscopo.

1. Escorpio

Escorpio tiene el primer puesto del ranking. Aunque parezca indiferente, en el fondo se arrepiente de no haber actuado diferente con algunas personas.

Su personalidad apasionada lo lleva a comprometerse mucho con quienes ama.

2. Leo

Es de los signos que hace lo que quiere, pero a veces su pasado le pesa. Como buen signo de fuego, le gusta experimentar y no quedarse con las ganas de nada, pero esto a veces eso trae problemas:

Puede preguntarse por qué hizo ciertas cosas

Frustrarse

Arrepentirse de actitudes y de haber prestado atención a cosas que no valían la pena.

3. Capricornio

No tolera los errores ni fallarse a sí mismo. Aunque no lo demuestre, le cuesta aceptar sus fallos. Intenta ser muy racional al tomar decisiones, pero cuando no planifica bien, termina arrepintiéndose

4. Virgo

Es uno de los signos del horóscopo que más se preocupa por los errores del pasado. Su naturaleza obsesiva no tolera fallos. Siempre identifica sus errores y su mente analítica no soporta haber fracasado.

Le da muchas vueltas a todo antes de actuar, pero incluso después de pensarlo bien, se arrepiente.

La mente obsesiva de este signo lo vuelve uno de los que más se arrepienten de sus errores. (Foto: Pixabay)

5. Piscis

Se arrepiente de muchas cosas del pasado. A veces se deja llevar por las emociones y luego lamenta sus decisiones. Desea poder cambiar el pasado, pero ya es tarde. Debería aprender de sus errores y tomar decisiones más acertadas en el futuro.

6. Cáncer

Carga con culpas que no son suyas. Confía en los demás y se abre, pero termina arrepintiéndose de cosas que ajenas. Hay cosas del pasado que duelen, pero debería analizar si le pertenecen.



7. Tauro

Es un signo que piensa mucho antes de actuar, lo que a veces lleva a arrepentimientos. Puede que cambie de opinión o evite situaciones que luego lamenta.

8. Libra



Si Libra se arrepiente de algo del pasado, depende de cuánto se haya involucrado y si otros resultaron afectados. Debe entender que sus acciones tienen consecuencias, lo que puede llevar a sentir remordimientos.

9. Géminis

Vive la vida al límite y no conoce la palabra arrepentimiento. Le encanta explorar y divertirse sin mirar atrás. Prefiere dejar el arrepentimiento a quienes no aprovechan al máximo sus vidas y decisiones.

Géminis prefiere dejar el arrepentimiento a quienes no aprovechan al máximo sus vidas y decisiones. (Foto: Freepik)

10. Aries

Aries no se arrepiente de su pasado. Aprovecha cada oportunidad al máximo y ha aprendido muchas lecciones a lo largo del camino. Su impulsividad lo lleva a actuar sin pensarlo dos veces, y las consecuencias hablan por sí solas.

11. Acuario

Este signo del zodíaco no se arrepiente de nada. Vive según sus propias reglas y no se preocupa por los juicios de los demás. Tiene que aprender de sus experiencias para no repetirlas.

12. Sagitario

Sagitario no se lamenta por su pasado y por eso ocupa el último puesto del ranking de arrepentidos. Prefiere aprender las lecciones y mirar hacia adelante.

No pierde tiempo ni energía en cosas que no puede cambiar. No siente culpa por lo que ha pasado porque sabe que hizo lo mejor en su momento.