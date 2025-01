El signo del zodíaco más intenso es este ¿en qué puesto del ranking está el tuyo?

Es una palabra de moda que aparece hasta en los horóscopos, y puede tener varias miradas, pero si te la adjudican, no suena positivo. ¿Te animás a buscar en este ranking el signo del zodíaco más intenso y ver en qué puesto está el tuyo?

Según el diccionario, "intensidad" es la vehemencia de los afectos del ánimo. Pero si te dicen "intenso/a" no parece un elogio. Sin embargo, puede ser bueno. ¡Descubrí los detalles que brinda la astrología!

Escorpio: el signo más intenso

Según el sitio especializado Horóscopo Negro, en el primer lugar está Escorpio, al que ya habría que bautizar "Intenso Escorpio", porque es apasionado y exacerbado en todo. Intensidad en abundancia.

Es todo o nada, blanco o negro. Queda en el otro ver si esa intensidad es buena o mala, pero jamás será indiferente.

Primero en el ranking de los intensos, Escorpio: no podía ser otro... (Fuente: Pixabay)

Cáncer

Los del signo Cáncer son conocidos por ser intensos, emotivos y sensibles, pero jamás por ser relajados. Aman el drama, y cuanto más culebrón turco, mejor.

En el amor dan todo, pero si alguien los lastima, arrasarán cual tsunami hasta, incluso, el chantaje emocional.

Aries

Vive la vida durante todo el calendario como si fuera un corredor de Fórmula 1. "Quiero algo y lo quiero ya" podría ser su frase en el estado de WhatsApp. ¿Un no? Inaceptable.

Verlo en acción es dantesco: discute, grita, es un Robert De Niro recargado y hasta mete algún portazo. Pura pasión (¡su gran atractivo!)

Leo

Los de Leo no son intensos naturales, pero se construyen porque necesitan las 24 horas del día que el mundo gire a su alrededor. Si no, el drama y la vehemencia son el ritual de este gran actor.

Ni se te ocurra ignorarlo porque su segundo nombre es Intensidad.

Tauro:

Como explica Horóscopo Negro, Tauro es "como un volcán en calma: aparentemente tranquilo", pero si lo empujan demasiado, explota. Su intensidad está en su "terquedad y capacidad para amar con pasión".

Ni intenten cambiarlo. Si lo hacen, aténganse a su intensidad y sus energías...

Virgo

Es intenso, ya no en los dramas, sino porque es un obsesivo de los detalles. Todo perfecto o arde Troya. Analiza cada letra y gesto de lo que los otros dicen y puede enloquecerlos, pero nadie va a decir que no le importan...

Los cuatro signos más intensos del zodíaco son Escorpio, Cáncer, Aries y Leo (Fuente: Freepik)

Capricornio

No hace ruido. Su intensidad es silenciosa pero letal. Nada de telenovela... Capricornio no grita, planea, lleva registros. Es intenso en que no deja pasar un error y en su ambición

"En el amor, ama con profundidad, pero también con una frialdad calculada que puede desconcertar".

Piscis

Los piscianos son intensos en su inmenso mundo emocional. A veces no pueden manejarlo y pasan "de ser el amante más dulce a un mar de lágrimas en minutos".

La ventaja es que como suelen evadir la realidad, a la vista de otros no son tan explosivos ni absorbentes.

Libra

No parecen intensos a primera vista. Su intensidad reside en su "necesidad constante de equilibrio y armonía". Si alteran su paz, se vuelven ingobernables.

Aunque cero gritones, su necesidad del amor perfecto los puede hacer agotadores.

Géminis

La eterna dualidad de Géminis: son intensos intermitentes. Cambian tanto de humor y de opinión que nadie puede seguirlos. En el amor, un día son Romeo y al otro, el más indiferente del condado.

"Rara vez alcanza los niveles dramáticos de otros signos del zodíaco, y si lo hace, al rato se le pasa".

Acuario

Acuario no demuestra su intensidad, mira desde el costado. En el amor, puede ser apasionado a su manera, "pero con un aire de independencia que lo hace parecer menos intenso que otros signos".

Sagitario

Aleluya, llegó el menos intenso del zodíaco. Pero no es que no sea apasionado, sino que su alto optimismo suaviza todas sus pasiones. Enfrentan situaciones terribles y siguen igual.

Su frase de estado de WhatsApp podría ser "Vivir y dejar vivir", o "Relajate y gozá".