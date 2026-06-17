Un ingrediente que suele estar en cualquier cocina puede ayudar a eliminar grasa, restos quemados y suciedad adherida sin recurrir a limpiadores agresivos.

La limpieza del horno y las hornallas suele quedar entre las tareas más postergadas del hogar. La grasa acumulada, las manchas difíciles y los restos de comida quemada pueden convertir esta tarea en un verdadero desafío, especialmente cuando pasan varias semanas sin una limpieza profunda.

Sin embargo, existe un método sencillo que permite recuperar el brillo de estos espacios sin gastar dinero en productos especializados. La clave está en un ingrediente económico que muchas personas ya tienen guardado en la alacena.

El truco casero para quitar la grasa del horno

El bicarbonato de sodio se convirtió en uno de los aliados más utilizados para la limpieza doméstica gracias a su capacidad para aflojar la suciedad incrustada y neutralizar olores.

Para limpiar el interior del horno solo hay que preparar una pasta espesa mezclando bicarbonato con una pequeña cantidad de agua.

Luego se recomienda:

Retirar las bandejas y rejillas.

Aplicar la pasta sobre las zonas con grasa o restos quemados.

Dejar actuar durante varios minutos.

Retirar la suciedad con un paño húmedo o una esponja.

A medida que la mezcla actúa, la grasa se desprende con mayor facilidad, evitando la necesidad de utilizar productos químicos agresivos.

Cómo dejar las hornallas impecables

Las piezas desmontables también pueden limpiarse utilizando el mismo ingrediente.

El procedimiento consiste en:

Colocar las hornallas en un recipiente. Agregar agua caliente. Incorporar varias cucharadas de bicarbonato. Dejar reposar durante algunos minutos.

Un ingrediente que suele estar en cualquier cocina puede ayudar a eliminar grasa, restos quemados y suciedad adherida sin recurrir a limpiadores agresivos. Fuente: Shutterstock

Tras el remojo, la suciedad adherida suele desprenderse con mucha menos fricción y esfuerzo.

Para la superficie de la cocina, la misma pasta puede aplicarse directamente sobre las manchas más resistentes antes de retirarla con un trapo húmedo.

El hábito que evita la acumulación de suciedad

Más allá de la limpieza profunda, los especialistas en mantenimiento del hogar destacan una costumbre simple que ayuda a conservar la cocina en buen estado.

Consiste en pasar un paño cuando el horno o la superficie todavía conservan algo de temperatura, siempre evitando que estén calientes para prevenir quemaduras.

De esta manera, los residuos recientes se eliminan antes de endurecerse y la grasa no llega a acumularse con el paso de los días.

Por qué el bicarbonato es uno de los productos más utilizados en la limpieza

Además de ser económico, el bicarbonato de sodio ofrece varias ventajas para las tareas domésticas:

Ayuda a desprender grasa y suciedad.

Neutraliza olores.

No daña superficies delicadas.

Reduce la necesidad de utilizar químicos fuertes.

Puede emplearse en distintos ambientes del hogar.

Gracias a estas características, se convirtió en una de las alternativas más elegidas para mantener limpios hornos, hornallas y otros espacios donde la grasa suele acumularse con facilidad.

Con pocos minutos de trabajo y un producto accesible, es posible recuperar el aspecto de la cocina y prolongar la vida útil de sus superficies.