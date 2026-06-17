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El segmento automotor premium argentino atraviesa una reconfiguración sin antecedentes. La apertura de las importaciones le permitió a BMW Group Argentina pasar de ofrecer una gama recortada —hasta el X3 como techo— a tener disponible toda la línea, del Serie 1 al Serie 7 y del X1 al X7. “Hasta hace unos años no podíamos ni siquiera tener la gama completa de los vehículos en el país; hoy no solo podemos tener la propuesta completa, sino que nos podemos dar el lujo de traer ediciones limitadas a nivel global en un número importante”, afirmó Ivana Dip, CEO de BMW Group Argentina.

Ese salto se tradujo en números: la compañía creció 120% en ventas el año pasado, aunque la propia ejecutiva reconoció que ese avance no alcanzó aún los picos históricos de la marca en el país. “La expectativa este año es seguir creciendo y llegar a esos niveles que supimos tener en algún momento en la Argentina”, señaló Dip en CEO Talks, el evento que organizaron El Cronista y revista Apertura la semana pasada.

El crecimiento se explica, según la ejecutiva, por “olas de impulso”: la primera fue la apertura de importaciones, que permitió recuperar volumen y variedad. El M2, por ejemplo, había sido lanzado en el mundo hace años y recién volvió a la Argentina el año pasado, después de ocho años de ausencia.

El eje de la estrategia comercial actual pasa por la línea M, la división de alto rendimiento de la marca. BMW Group Argentina tiene el segundo share de vehículos M más alto del mundo: entre la gama M y la subdivisión M Performance, ambas categorías representan alrededor del 20% de las ventas totales de la compañía en el país.

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Los lanzamientos previstos para este año incluyen el restyling del M3 y el M4, el M3 Touring —la primera versión familiar de alto rendimiento de la marca que llega al mercado local, disponible en concesionarios a USD 181.900— y el M12s, una edición limitada a nivel global de la que llegará “un número importante” de unidades. “Algunos de estos vehículos son pedidos, como el M12s o el M3 Touring, que fue por el clamor del cliente de querer tener estos modelos en la Argentina”, explicó Dip.

Pese al dinamismo, el segmento premium sigue siendo marginal dentro del mercado automotor total, señaló la ejecutiva. En el promedio de los últimos 20 años, representó alrededor del 1% del patentamiento total del país. Hoy ese porcentaje superó ese umbral, pero sigue lejos del 3% que registran cómodamente otros países latinoamericanos. “Sigue siendo un segmento muy bajo en comparación incluso con otros países de la región”, reconoció la CEO.