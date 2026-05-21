En distintas regiones de Europa, varios pueblos comenzaron a enfrentar un problema que se repite cada vez con más frecuencia: la falta de habitantes jóvenes y el avance de la despoblación rural. En ese contexto, algunas localidades decidieron lanzar medidas llamativas para atraer nuevos vecinos y evitar desaparecer con el paso de los años.

Uno de esos casos ocurre en España, donde un pequeño pueblo rodeado de montañas, bosques y calles silenciosas busca sumar familias, emprendedores y trabajadores remotos.

Un pueblo europeo que tiene solo 3000 habitantes busca familias y trabajadores remotos para no desaparecer. (Fuente: Wikimedia, por Diego Delso) Wikimedia, por Diego Delso

La iniciativa incluye terrenos a bajo costo y facilidades para quienes quieran cambiar el ritmo acelerado de las grandes ciudades por una vida más tranquila.

El pueblo de España que busca familias y trabajadores remotos para repoblarse

La localidad es Olmeda de la Cuesta, ubicada en la provincia de Cuenca, a unas dos horas de Madrid. El pueblo cuenta con cerca de 3000 habitantes, aunque en el casco histórico viven menos de 30 personas de manera permanente.

Frente a la pérdida de población, el ayuntamiento decidió subastar terrenos a precios accesibles para incentivar la llegada de nuevos vecinos y recuperar parte de la actividad local.

Entre las ventajas que destacan las autoridades aparecen:

Posibilidad de trabajar remoto.

Menor costo de vida.

Poco tránsito y ruido.

Contacto directo con la naturaleza.

Ambiente comunitario y tranquilo.

La propuesta apunta especialmente a jóvenes, familias y emprendedores interesados en alejarse de los grandes centros urbanos y apostar por una vida más relajada.

Qué ofrece Olmeda de la Cuesta a quienes quieran mudarse

Olmeda de la Cuesta se caracteriza por sus casas de piedra, caminos rurales y paisajes rodeados de cerros y vegetación. El lugar mantiene una estructura típica de los pequeños pueblos españoles que buscan sobrevivir al éxodo hacia las ciudades.

Olmeda de la Cuesta se caracteriza por sus casas de piedra, caminos rurales y paisajes rodeados de cerros y vegetación. (Fuente: Turismo Castilla - La Mancha)

Además de la tranquilidad, uno de los principales atractivos es la posibilidad de desarrollar proyectos vinculados con el turismo rural o el trabajo remoto.

Las oportunidades laborales más comunes en la zona son:

Turismo rural.

Gastronomía y hospedajes.

Artesanías y oficios.

Construcción y refacción de viviendas.

Agricultura.

Ganadería.

Cuáles son los requisitos para vivir en este pueblo de Europa

Mudarse a Olmeda de la Cuesta implica cumplir con ciertos requisitos administrativos y legales, especialmente para quienes no tienen ciudadanía europea.

Las personas con ciudadanía de la Unión Europea pueden instalarse de forma más sencilla. En cambio, quienes provengan de otros países necesitarán gestionar una visa o permiso de residencia para vivir legalmente en España.

Además, quienes decidan mudarse deberán: