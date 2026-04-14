Un nuevo avance tecnológico revoluciona al mundo de la ciencia. Estados Unidos puso a prueba vehículos capaces de volar a velocidades cercanas a Mach 20, es decir, más de 24.000 km/h, una marca que hasta hace pocos años parecía imposible incluso para la aviación más avanzada. Estos desarrollos sentaron bases sobre lo que muchos conocen como “autos hipersónicos”: sistemas capaces de desplazarse en la atmósfera a velocidades extremas, con potencial para revolucionar el transporte y la defensa. El desarrollo está impulsado por el Pentágono en conjunto con la empresa aeroespacial Rocket Lab. Los vehículos hipersónicos son aquellos que superan Mach 5 (cinco veces la velocidad del sonido). Se trata de un transporte que siempre fue usado en la ciencia ficción, pero que hoy cobra realidad en el país norteamericano. En este caso, el objetivo es alcanzar Mach 20, lo que permitiría recorrer distancias continentales en cuestión de minutos. Para dimensionarlo: a esa velocidad, un viaje entre Buenos Aires y Madrid podría tomar menos de una hora. Vale destacar que se trata de una plataforma experimental que funciona en dos etapas: De esta manera, se podrá simular condiciones extremas sin necesidad de entrar en órbita, lo que reduce costos y acelera las pruebas tecnológicas, que generalmente conllevan los programas militares tradicionales.Detrás del desarrollo no solo hay innovación tecnológica, sino también una fuerte competencia geopolítica. Las armas hipersónicas tienen una característica clave: son extremadamente difíciles de detectar e interceptar. Esto se debe a que: Ya hace tiempo, China y Rusia vienen trabajando en sistemas que sean capaces de volar a estas velocidades extremas, por lo que Estados Unidos no solo busca implementar un sistema que supere, sino también entender cómo detectar estos vehículos. Aunque la idea de autos que vuelan a 24.000 km/h suena a ciencia ficción, la realidad es que todavía estamos lejos de su uso comercial. Hoy, estas pruebas tienen un enfoque principalmente militar y experimental. Sin embargo, la historia demuestra que muchas tecnologías desarrolladas para defensa luego terminan adaptándose al uso civil, como ocurrió con internet o el GPS. En ese sentido, los expertos creen que en las próximas décadas podrían surgir aviones hipersónicos para pasajero, sistemas de transporte ultra rápido entre ciudades y nuevas formas de logística global