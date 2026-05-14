Si alguna vez pensaste en armas las valijas y empezar de cero en un pueblo alejado de las grandes ciudades, esta podría ser una oportunidad única. Este municipio escondido entre las montañas a 1.300 metro de altura busca nuevos vecinos que quieran mudarse. En una iniciativa que busca solucionar el problema habitacional: cada vez hay menos jóvenes en el municipio, un síntoma que ya se siente en gran parte de Europa. El pueblo en cuestión es Santo Stefano di Sessanio, situado en el Parque Nacional Gran Sassoe Monti della Laga a 1.300 metros de altura. La iniciativa busca responder un grave problema social: gran parte de sus habitantes son adultos mayores y los jóvenes migran a las grandes ciudades. El desequilibrio amenaza las principales bases de una sociedad como las escuelas, oficios clave (gasistas, plomeros, entre otros), supermercados, entre otros. La propuesta del pueblo se basa en alquileres a precio simbólico junto con una ayuda económica mensual de hasta 8.000 euros por tres años. En la misma línea, en pos de potenciar el comercio, ofrecen un aporte único de 20.000 euros para iniciar una actividad económica. El programa tiene como principal objetivo personas de entre 18 y 40 años para que vivan en Santo Stefano di Sessanio por un periodo mínimo de 5 años. Podrán acceder los ciudadanos italianos que vivan en otras ciudades (ya que solo deberán transportarse), ciudadanos de la Unión Europea y personas con permiso de residencia permanente válido en Italia. La idea no es solo atraer pobladores, sino estimular el movimiento económico local que está ligado al turismo, la identidad medieval y la gastronomía. Los principales rubros para emprender usando la ayuda económica de 20.000 euros son: Santo Stefano di Sessanio es un pueblito italiano en el centro del país ubicado en los Apeninos. Queda a unas 2 horas en auto desde Roma, lo que lo hace muy accesible desde una ciudad grande. Lo más llamativo del lugar es su arquitectura medieval, ya que cuenta con casas de piedra caliza, calles angostas, arcos y más. Durante décadas estuvo abandonado y desde los años 90 comenzó una restauración completa para preservar el aspecto original, lo que lo convirtió en un destino turístico clave. Utilizan el concepto de “albergo diffuso”, lo que implica que en vez de hoteles tradicionales utilizan casas históricas restauradas para los visitantes. El pueblito se presenta como una oportunidad única para emigrar y empezar de cero en un lugar alejado de las grandes ciudades donde reina la calma.