Autorizado por la Seguridad Social: los mayores de 60 podrán cobrar la pensión de orfandad si cumplen este requisito.

En España, la Seguridad Social ha comunicado que, de manera excepcional, las personas mayores de 60 años podrán percibir la pensión de orfandad si cumplen ciertos requisitos.

Entre ellos, se encuentra haber tenido reconocida, antes de los 21 años, una discapacidad con grado de incapacidad permanente absoluta o de gran invalidez.

Esta prestación representa un apoyo económico para los hijos de personas fallecidas y tiene como objetivo mitigar la pérdida de ingresos en el hogar, asegurando así su protección económica.

Aprobado por la INSS: los mayores de 60 podrán cobrar la pensión de orfandad si cumplen este requisito. (Fuente: Shutterstock)

Cómo recibir la pensión de orfandad tras los 60

Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el requisito fundamental es que la persona huérfana tenga reconocida una incapacidad permanente absoluta o una gran invalidez, y que dicha situación se haya producido antes de cumplir los 21 años, o mientras ya era beneficiario de la pensión de orfandad.

En estos casos, la pensión no se extingue por alcanzar una determinada edad y puede mantenerse de manera indefinida. No obstante, además de esta condición, también será imprescindible cumplir con los siguientes requisitos:

Acreditar la incapacidad mediante informes médicos y resolución oficial del INSS.

Demostrar que la incapacidad existía en el momento requerido, aunque se reconozca después del fallecimiento del progenitor.

Condiciones del progenitor fallecido según la Seguridad Social

No se exige cotización si la muerte se produjo a causa de un accidente laboral o una enfermedad profesional.

Haber cotizado al menos 500 días en los últimos cinco años, siempre que el individuo se encontrara en alta o en una situación asimilada.

Aprobado por la INSS: los mayores de 60 podrán cobrar la pensión de orfandad si cumplen este requisito. (Fuente: Shutterstock)

¿Cuánto es la pensión de orfandad y cómo se calcula?

La pensión de orfandad se halla sujeta a múltiples factores que establecen el monto de la prestación, incluyendo la base reguladora del progenitor fallecido, las condiciones de la orfandad (simple o absoluta), el número de beneficiarios y la normativa vigente en la Seguridad Social.

Asimismo, en circunstancias de orfandad absoluta, las personas que quedan huérfanas de padre y madre pueden acceder a un aumento en la cantidad total de la pensión, conforme a los límites estipulados por la Seguridad Social.

Adicionalmente, se deben considerar los siguientes elementos para calcular la base reguladora del fallecido, con el fin de definir qué cantidad de pensión le corresponde a su descendiente, quien es el beneficiario legal: