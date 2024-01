¿El protector solar no te protege? Los motivos por los que igual quedás rojo por el sol, pese a llenarte de bloqueador

PROTECTORES SOLARES DE CUERPO EN ROSTRO Cómo les digo en el video, no es que es un "si" o "no" rotundo. Hay muchos factores a tener en cuenta. %u274CLos que son solo cuerpo (es decir, en su descripción no mencionan que sean aptos para rostro) personalmente no los recomendaría porque o tienen mucho alcohol o tal vez son pesados y pueden ser comedogenicos. Al no ser apto rostro no tienen los estudios y no fueron pensado para ese tipo de uso. %u2705Pero los que dicen rostro y cuerpo si! No esperen la sensorialidad, acabado y textura de uno facial, pero en lo particular a mi me sirven mucho cuando estoy de vacaciones y por otro lado si me deja blanca no me molesta porque maquillo encima y listo. Este dermaglos que compré es no comedogenico, sin perfume y apto pieles sensibles. Es para niños pero re podes usarlo si sos adulto! (No asi al reves, niños no pueden usar protectores de adultos). %u25AA%uFE0FEspero que les haya servido, les haya sacado la duda que me llegó mucho este último tiempo y si tienen protectores así para recomendar déjenlos en comentarios!!!!!