Oro verde: el jugo detox que ayuda a bajar de peso, es antioxidante y tiene un shock de vitaminas en el desayuno Fuente: Shutterstock

El llamado “oro verde” se convirtió en uno de los jugos detox más elegidos para el desayuno gracias a su combinación simple, pero poderosa, de espinaca, manzana verde y limón.

Este jugo natural no solo es refrescante, sino que también aporta un verdadero shock de vitaminas, minerales y antioxidantes que ayudan a depurar el organismo y favorecer la pérdida de peso de manera saludable.

Consumido en ayunas o como parte de un desayuno equilibrado, este jugo detox es ideal para quienes buscan mejorar su alimentación, reducir la inflamación y sumar energía desde temprano.

Cómo preparar el jugo detox de espinaca, manzana verde y limón

Preparar este jugo es rápido y no requiere ingredientes difíciles de conseguir. Lo ideal es usar productos frescos y, si es posible, orgánicos para exprimir al máximo sus nutrientes.

Ingredientes:

1 taza de espinaca fresca

1 manzana verde

Jugo de medio limón

1 vaso de agua fría

Paso a paso para preparar el jugo detox:

Lavar bien la espinaca y la manzana.

Cortar la manzana en trozos, retirando el corazón.

Colocar todos los ingredientes en la licuadora.

Procesar hasta lograr una textura homogénea.

Consumir inmediatamente para aprovechar mejor sus nutrientes.

Qué vitaminas y nutrientes aporta el oro verde

Este jugo detox se destaca por su alto valor nutricional. La espinaca aporta vitaminas A, C, E y K, además de hierro, magnesio y ácido fólico. La manzana verde suma fibra, especialmente pectina, clave para la digestión y el control del apetito. El limón, por su parte, es rico en vitamina C y compuestos antioxidantes.

La combinación de estos ingredientes favorece el funcionamiento del sistema inmunológico, mejora la salud intestinal y contribuye a una piel más luminosa.

Beneficios del jugo detox para bajar de peso

Uno de los principales motivos por los que este jugo se volvió tan popular es su efecto positivo en la pérdida de peso. Es bajo en calorías, genera sensación de saciedad y ayuda a reducir la ansiedad por alimentos ultraprocesados.

Además, su contenido de fibra favorece el tránsito intestinal y contribuye a eliminar toxinas acumuladas, lo que impacta directamente en la desinflamación abdominal.

Propiedades antioxidantes y efectos positivos en el organismo

Este jugo detox apodado popularmente como “oro verde” actúa como un potente antioxidante natural gracias a la clorofila de la espinaca y la vitamina C del limón.

Estos compuestos ayudan, entre otras cosas, a combatir los radicales libres, retrasar el envejecimiento celular y proteger al organismo del estrés oxidativo.