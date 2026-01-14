La hinchazón e inflamación debajo de los ojos es un problema habitual en muchas personas. Tanto la aparición de manchas oscuras (ojeras) como el exceso de piel acumulada (bolsas) se debe a “la constricción de los vasos sanguíneos que causan hiperpigmentación" y a un “adelgazamiento de la piel”, como señalan los expertos de Medical News Today.

Si bien las bolsas en los ojos no son más que una preocupación estética y no requieren tratamiento médico , podrían ser una manifestación de algo que no funciona correctamente en el organismo. Por eso, existen remedios caseros y hábitos sencillos de adoptar que ayudan a reducir la hinchazón y a mejorar el aspecto de la piel.

Soluciones naturales para eliminar las bolsas bajo los ojos

Para disminuir la apariencia de las bolsas bajo los ojos, los expertos de Mayo Clinic sugieren: entre otras, aplicar compresas frías, limitar líquidos y sal antes de dormir para reducir retención, no fumar, dormir 7-9 horas elevando la cabeza y controlar alergias ; estos métodos ayudan a desinflamar y mejorar la apariencia al evitar la acumulación de líquido y la hinchazón.

Aplicar compresas frías en los ojos durante algunos minutos con una leve presión.

Realizar masajes en la zona de manera regular con aceite de almendras o similares.

Limitar el consumo de líquidos antes de dormir.

Reducir el consumo de sal.

¿Cómo evitar las bolsas debajo de los ojos?

La aparición de bolsas en los ojos se puede prevenir con un estilo de vida saludable y activo. Para ello, se recomienda consumir abundante agua, evitar los alimentos ultraprocesados e incrementar la ingesta de frutas y verduras.

Por otra parte, es fundamental eliminar el consumo de tabaco, reducir la ingesta de bebidas alcohólicas y mejorar la calidad del sueño, de manera que se incremente no solo las horas de descanso, sino también la profundidad del mismo.

Además, practicar deportes y actividades como yoga, pilates o natación ayuda a mejorar la circulación y, por consiguiente, reduce las posibilidades de acumulación de líquido debajo de los ojos.