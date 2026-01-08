Adiós ojo seco: este es el superalimento que debes consumir todos los días para reducir la irritación. (Fuente: archivo).

Una de las consultas más frecuentes a los especialistas en oftalmología es el ojo seco. Se trata de una “alteración en la película lagrimal” que causa “daño en la superficie interpalpebral ocular” y produce molestias y disconfort ocular, de acuerdo al Ministerio de Sanidad.

Esta patología afecta a uno de cada diez españoles de más de 40 años y en mayor medida a las mujeres, como destaca Europa Press. Su origen se encuentra en “una deficiencia en una o varias capas de las tres que forman la película lagrimal que recubre el ojo, cuyo fin es humedecerlos y protegerlos”.

Un estudio reciente publicado en International Journal of Ophthalmology demostró que los ácidos grasos omega-3 “tienen un papel determinante en el síndrome del ojo seco”.

Ventajas de los ácidos grasos omega 3 para la salud

En el informe difundido por American Academy of Ophthalmology, se indica que, aunque las gotas, lágrimas artificiales y ungüentos son los tratamientos más comunes para el ojo seco, el consumo de ácidos grasos omega-3 ha mostrado resultados favorables en numerosos pacientes.

La investigación mencionada se llevó a cabo con una muestra de 32.000 mujeres y se determinó que “aquellas que consumían la mayor cantidad de ácidos grasos de pescado omega-3, tenían un riesgo 17% menor de presentar ojo seco , en comparación con las mujeres que no lo consumían".

Los ácidos grasos omega-3 se encuentran en mayor concentración en pescados azules como el salmón, sardinas, arenque, atún, lacha o hígado de bacalao. También están disponibles en cápsulas o aceites.

Beneficios del aceite de pescado para los ojos secos

En una conversación con The New York Times, la doctora Stephanie Marioneaux, portavoz de la Academia Americana de Oftalmología, sostiene que los ácidos grasos omega-3 en el aceite de pescado son beneficiosos para reducir la inflamación.

De este modo, los aceites omega-3 demostraron ser eficaces para “mejorar la función de las glándulas de Meibomio del ojo, que producen la parte aceitosa de las lágrimas”.

Por último, también destacó que estos aceites pueden "reducir el crecimiento de vasos sanguíneos anormales que ocurren en la degeneración macular relacionada con la edad y otras enfermedades de la retina".