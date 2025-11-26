En esta noticia
La alimentación saludable con ingredientes naturales ha ganado un rol más que protagónico en el último tiempo y los jugos para desayunar son muy recomendados para ingerir antes de iniciar con la rutina diaria.
En este aspecto, existe un jugo natural que funciona como antioxidante, ayuda a mejorar la digestión y contribuye a la pérdida de peso dentro de una dieta equilibrada.
Jugo saludable y nutritivo para el desayuno: qué se necesita
Para poder hacer el jugo ideal para incluir en los desayunos que actúa como desintoxicante y ayuda a mejorar la circulación, será necesario incluir estos ingredientes que le darán el clásico color verde.
- Un pepino
- Una manzana verde
- Media rama de apio
- 100 g de espinaca fresca
- Dos ramas de menta
- Medio limón
- 500 ml de agua
- Semillas de chía o amapola para decorar (opcional)
Paso a paso: cómo preparar el jugo verde natural
Aquellas personas que quieran hacer el jugo verde natural que le aportará diferentes beneficios y propiedades al organismo durante el desayuno, deberán seguirse una serie de pasos para que salga de la mejor manera.
- Paso 1: inicialmente se debe cortar el pepino y la manzana, sin las semillas, y depositar dentro del vaso de la licuadora. Es importante que los trozos no queden muy grandes para que se facilite el proceso de obtención del jugo.
- Paso 2: iniciar el picado con la procesadora y luego agregar el apio en pedazos medianos, la espinaca fresca y la menta para darle frescura y potenciar los sabores.
- Paso 3: continuar con la procesadora hasta obtener una textura homogénea e incorporar el jugo de limón y el agua para la última batida, la cual permitirá que se obtenga una textura más líquida.
- Paso 4: opcionalmente, se pueden agregar las semillas de chía y llevar a la heladera para que quede bien frío, o bien sumarle cubos de hielo.
Los beneficios para la salud de este jugo natural
Este poderoso jugo a base de espinaca, manzana, pepino y apio aporta una combinación rica en vitaminas A, C y antioxidantes naturales que, al ingerirse en el desayuno, le dan al organismo una serie de aspectos más que positivos.
Estos compuestos ayudan a combatir los radicales libres, reducen el estrés oxidativo y apoyan la salud celular. Además, la manzana y la espinaca contienen fitonutrientes que contribuyen a mantener el sistema inmunológico activo y con más energía para comenzar el día.
En cuanto a la digestión, el pepino y el apio ofrecen un alto contenido de agua y fibra, lo que favorece el tránsito intestinal y aporta una sensación de liviandad.