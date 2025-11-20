Atención, conductores: la principal autopista de acceso a CABA redujo el límite de velocidad

La Dirección de Vialidad Nacional cambió la velocidad máxima de uno de los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires. La medida fue tomada debido al alto índice de accidentes, en muchos casos graves, que ocurren en la autopista que conecta al conurbano.

Cambia la velocidad máxima del Acceso Oeste

El Acceso Oeste unificó la velocidad máxima en 110 kilómetros por hora y ya no alterna entre 110 y 130 como ocurría anteriormente. Desde Vialidad Nacional explicaron que la medida fue tomada para reducir el alto índice de accidentes que registra la vía de acceso y egreso.

Abertis es el principal accionista de GCO, concesionario del Acceso Oeste

Para cumplir con la nueva normativa, anunciaron un refuerzo en los controles mediante la implementación de radares fijos y móviles. En la misma línea, incorporarán diversas señalizaciones verticales y luminosas en el trayecto.

El informe que explica la importancia de la medida

Un informe realizado por el Centro de Experimentación y Seguridad Vial (CESVI) explicó que para poder detener un vehículo que circula a 130 kilómetros por hora se necesitan 94 metros, mientras que si se circula a 110 km/h solo se requieren 65.

CESVI destaca que la medida busca reducir el riesgo que implica bajar la velocidad a la hora de frenar para las cabinas de peaje. “A 130 km/h se genera un riesgo a la hora de la detención en los peajes y en la convivencia con otros vehículos como los camiones que vienen entre 80 y 90 km/h”, explica el documento.

En busca de comprobar los efectos de reducir la velocidad máxima de 130 a 110 km/h, el organismo realizó un experimento. Con tres vehículos idénticos y en la misma autopista, completaron un trayecto de 200 kilómetros a velocidades distintas.

Se concluyó que a 130 km/h se ahorra solo 8 minutos de viaje, pero que las probabilidades de chocar aumentan en un 33% respecto al auto que iba a 110. El riesgo se presenta al incrementar la cantidad de frenadas bruscas y las maniobras más exigentes.