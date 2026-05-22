"Está en la agenda": revelan cuándo llegará el Papa León XIV a la Argentina. Foto: El Cronista.

La visita del papa León XIV a suelo argentino está cada vez más cerca de volverse realidad. Tras la confirmación desde el Gobierno uruguayo de un viaje del sumo pontífice a ese país, crece la posibilidad de que incluya a Argentina en su visita oficial.

De acuerdo al diario El País de Uruguay, el Papa no dio una fecha exacta ni especificó el tiempo que estará en Uruguay, aunque sería para noviembre. Sus destinos incluirían Montevideo, Salto y un departamento del norte que todavía no fue informado.

Por qué el papa León XIV visitaría también Argentina en noviembre

La expectativa creció en las últimas horas tras el tuit del canciller Pablo Quirno: “Vine a reunirme con el presidente Javier Milei para darle la buena noticia que hará feliz a todo el pueblo argentino". Y agregó: “Solo resta definir la fecha, qué linda primavera”, con lo que coincidiría para la época en la que el Santo Padre se encontraría en el país vecino.

En este contexto, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, evitó dar definiciones concretas, pero dejó entrever que estaría “en agenda” y que saben del interés de León XIV por venir al país.

El papa León XIV quiere recorrer Latinoamérica

En noviembre de 2025, el papa León XIV manifestó ante un grupo de periodistas su deseo de recorrer varios países de Latinoamérica. “Por supuesto. Me encantaría viajar. El problema es la agenda con todos los compromisos, pero sí, a Fátima, a Guadalupe también, México, Uruguay, Argentina también pendiente, ir a Perú, por supuesto”, afirmó.

De concretarse, la visita tendría un significado especial: sería la primera vez que un sumo pontífice visita Argentina en 40 años y además cumpliría algo que su predecesor, el argentino Francisco, nunca logró hacer en sus 12 años de pontificado.

Sería la primera vez que un sumo pontífice visita Argentina en 40 años y además cumpliría algo que su predecesor, el argentino Francisco, nunca logró hacer en sus 12 años de pontificado. Fuente: Pinterest.

Si es que esto efectivamente ocurre, se espera que el Vaticano se pronuncie mediante un anuncio oficial para mediados de junio, en el que confirmaría la gira por los dos países.