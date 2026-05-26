El nombre del Papa Leon XIV representa la continuidad sobre la doctrina social de la Iglesia (Fuente: archivo).

El papa León XIV se pronunció sobre uno de los temas que más preocupación causa: el avance de la inteligencia artificial y su impacto en el futuro de la humanidad. Lo hizo durante su participación en la conferencia internacional “Cuidar voces y rostros humanos”, promovida por el Dicasterio para la Comunicación junto con el Dicasterio para la Cultura y la Educación.

En ese sentido, el sumo pontífice consideró que la humanidad se encuentra en un momento de “eclipse”, alimentado por una carrera incesante por el progreso tecnológico, donde la necesidad de relaciones corre el riesgo de ser sustituida por fríos chatbots.

Por qué el papa León XIV teme la desaparición de la humanidad

Para el papa León XIV es fundamental entender los límites de la inteligencia artificial y destacar el valor de lo humano. Es así que recordó el Decreto Inter Mirifica del Concilio Vaticano II sobre los medios de comunicación social, que dio origen a la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, y afirmó que “la Iglesia Católica, fundada por Cristo el Señor para llevar la salvación a todos los hombres”, siente el deber de proclamar el Evangelio, trabajando por la redención eterna de toda persona.

“Este deseo de ‘que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad’ debe, por lo tanto, guiar no solo nuestras decisiones y acciones, sino también el uso y la orientación de los medios de comunicación, la tecnología digital y la inteligencia artificial, para asegurar que estas herramientas se pongan al servicio auténtico de la humanidad”, agregó.

Para el papa León XIV los chatbots y otras tecnologías “explotan nuestra necesidad de relaciones humanas”.(Foto: archivo).

El eclipse: qué representa para la humanidad

León citó el concepto expresado en su mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales de este año, donde observa que la “promoción e implementación desenfrenadas de la tecnología a expensas de la dignidad humana” incrementa el daño causado por los chatbots y otras tecnologías que “explotan nuestra necesidad de relaciones humanas”.

Con esa base, remarcó: “Estamos experimentando un verdadero eclipse de lo que significa ser humano. Por lo tanto, es aún más necesario recuperar la comprensión del verdadero significado y la grandeza de la humanidad tal como Dios la concibió”.

El papa León XIV podría venir a Argentina

La visita del papa León XIV a suelo argentino está cada vez más cerca de volverse realidad. Tras la confirmación desde el Gobierno uruguayo de un viaje del sumo pontífice a ese país, crece la posibilidad de que incluya a Argentina en su visita oficial.

De acuerdo al diario El País de Uruguay, el Papa no dio una fecha exacta ni especificó el tiempo que estará en Uruguay, aunque sería para noviembre. Sus destinos incluirían Montevideo, Salto y un departamento del norte que todavía no fue informado.

La expectativa creció en las últimas horas tras el tuit del canciller Pablo Quirno: “Vine a reunirme con el presidente Javier Milei para darle la buena noticia que hará feliz a todo el pueblo argentino". Y agregó: “Solo resta definir la fecha, qué linda primavera”. Esto coincidiría con la época en la que el Santo Padre se encontraría en el país vecino.