Arqueólogos del Instituto Noruego de Investigación del Patrimonio Cultural (NIKU) encontraron un anillo de oro con una piedra azul en excavaciones realizadas en Tønsberg, la ciudad más antigua de Noruega. El hallazgo ocurrió en una zona protegida bajo la antigua fortaleza real Tunsberghus.

El equipo localizó el objeto a siete centímetros de profundidad en una capa de cultivo. La excavación forma parte de un proyecto de infraestructura de aguas pluviales encargado por el municipio de Tønsberg.

Linda Åsheim, integrante del equipo, extrajo la pieza durante los trabajos en Prestegaten y calles cercanas. Los arqueólogos ya habían documentado en el área restos de viviendas, estructuras de madera y señales de incendios.

La directora del proyecto, Hanne Ekstrøm Jordahl, confirmó que el anillo será registrado oficialmente y sometido a análisis para determinar su composición y procedencia.

El diseño y los materiales del anillo encontrado en Tønsberg

El anillo presenta una piedra ovalada de color azul intenso engastada en una banda de oro. Los orfebres que lo fabricaron aplicaron técnicas de filigrana, con hilos de oro retorcidos en espiral, y granulado, mediante pequeñas cuentas soldadas.

Los expertos indicaron que la piedra probablemente sea vidrio coloreado y no zafiro. En la Edad Media, estos materiales eran considerados valiosos por su simbolismo y se les atribuían propiedades protectoras.

Las creencias de la época sostenían que las piedras azules preservaban la castidad, enfriaban el calor corporal y otorgaban protección divina. Estas ideas eran comunes en Europa durante el período medieval.

Por su tamaño reducido y diseño, los especialistas del hallazgo estiman que el anillo perteneció a una mujer de alto rango social, posiblemente vinculada a la élite real o eclesiástica.

Cómo fue el hallazgo del anillo de oro en Tønsberg

Los arqueólogos situaron el anillo en el período medieval a partir de la evidencia estratigráfica. El objeto apareció debajo de un estrato fechado entre 1167 y 1269 d.C., según análisis de radiocarbono realizados sobre una ramita de abeto.

El hallazgo se produjo en el núcleo histórico de Tønsberg, donde el equipo documentó restos que confirman su relevancia como centro urbano en la Noruega medieval.

Las excavaciones revelaron casas, calles y estructuras de madera, además de indicios de incendios que afectaron la ciudad en distintos momentos. Estos datos permiten reconstruir aspectos de la vida cotidiana en la época.

El anillo aporta información sobre la circulación de objetos de lujo y técnicas artesanales en Escandinavia durante los siglos XII y XIII.

Por qué el hallazgo es toda una rareza

El anillo se suma a una lista limitada de piezas similares en Noruega. Según la base de datos nacional Unimus, existen aproximadamente 220 anillos de oro registrados en el país, y solo 63 corresponden a la Edad Media.

En Tønsberg no se había encontrado un objeto comparable en los últimos 15 años. El equipo confirmó que la pieza será analizada para determinar la composición del vidrio y la procedencia del oro.

Los estudios permitirán establecer vínculos con redes comerciales medievales y confirmar la técnica utilizada en su fabricación. El registro nacional indica que este tipo de joyas se asociaba a sectores sociales privilegiados.

El objeto será conservado como parte del patrimonio cultural noruego y se incorporará a colecciones públicas tras los análisis correspondientes.

El diseño nórdico del anillo medieval de oro

El diseño del anillo combina estilos de diferentes períodos. Los motivos en espiral se relacionan con patrones utilizados en Noruega, Inglaterra y Dinamarca entre los siglos IX y XI.

La técnica de filigrana y granulado refleja influencias bizantinas y carolingias introducidas en Escandinavia mediante intercambios comerciales y contactos políticos. Estas características indican que la pieza fue elaborada con conocimientos avanzados de orfebrería.