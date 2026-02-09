Investigadores de la Academia de Ciencias de Rusia anunciaron un importante descubrimiento de “restos de una ciudad sumergida” en el lago Issyk Kul, ubicado en Kirguistán. Este hallazgo, realizado en el complejo Toru-Aygyr, en la parte noroeste del lago, pone de manifiesto estructuras y objetos que sugieren la existencia de una ciudad perdida que fue sepultada a raíz de un movimiento sísmico. El equipo de investigación realizó excavaciones en cuatro áreas con profundidades de entre 1 y 4 metros, donde se encontraron desde muelas de molino hasta vigas de madera y muros de ladrillo cocido. Estos restos indican la existencia de un asentamiento considerable vinculado a la ruta de la seda, donde comerciantes intercambiaban telas, especias y metales preciosos, así como ideas culturales. Entre los hallazgos figura un posible edificio público que podría haber funcionado como mezquita, baño o madressa; en otras áreas afloraron un necrópolis musulmán del siglo XIII y estructuras de adobe en formas circulares y rectangulares. Los enterramientos conservados muestran prácticas islámicas tradicionales con los esqueletos orientados hacia la qibla. Un representante de la Russian Geographical Society afirmó que “todos los hallazgos confirman que una ciudad antigua se posaba aquí”. Esta teoría resume la certeza arqueológica tras la excavación preliminar y los indicios sugieren una vida urbana intensa hasta el inicio del siglo XV. Los artefactos ya han sido enviados a laboratorios para su análisis y datación por radiocarbono mediante espectrometría de masa acelerada, lo que facilitará la fijación de cronologías precisas y la comprensión de la secuencia cultural del sitio. Valery Kolchenko, líder de la expedición, atribuye la desaparición del complejo a un terrible terremoto ocurrido a comienzos del siglo XV, aunque los investigadores indican que la zona fue abandonada antes del desastre, lo que pudo salvar vidas. Posteriormente, pobladores nómadas ocuparon el entorno y hoy pequeñas aldeas bordean la orilla del lago. La ciudad sumergida del lago Issyk Kul y la mítica Atlántida comparten la idea de civilizaciones avanzadas que desaparecieron de manera repentina y quedaron ocultas bajo el agua. En ambos casos, los relatos vinculan su destrucción a catástrofes naturales, especialmente terremotos, que habrían provocado el colapso urbano y el posterior hundimiento de las estructuras. La diferencia clave es que Atlántida pertenece al terreno del mito, mientras que Issyk Kul cuenta con evidencia arqueológica concreta, como muros, edificios y restos funerarios. Sin embargo, este hallazgo refuerza la noción de que ciudades enteras pueden desaparecer y permanecer siglos ocultas, alimentando el paralelo entre la leyenda y la historia real. Si la datación confirma las hipótesis, Issyk Kul se sumará a la lista de nodos clave del intercambio entre Oriente y Occidente, proporcionando nuevos datos sobre comercio, religión y vida cotidiana en Asia central. Los trabajos continúan con más prospecciones y análisis químicos que definirán el alcance del yacimiento y permitirán a los expertos reconstruir la historia de una ciudad que emergió del fondo del lago.