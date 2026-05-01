Investigadores vinculados a la Academia de Ciencias de Rusia han anunciado un descubrimiento arqueológico significativo en el lago Issyk Kul, en Kirguistán. Durante las exploraciones subacuáticas llevadas a cabo en la zona de Toru-Aygyr, se identificaron estructuras antiguas ocultas bajo el agua, lo que sugiere la existencia de un notable núcleo urbano que podría haber quedado sumergido a raíz de un evento natural de gran impacto. Las labores de investigación se centraron en áreas de escasa profundización, donde los especialistas recuperaron elementos constructivos y objetos de uso cotidiano, incluyendo piezas de molienda, restos de madera trabajada y paredes construidas con ladrillos cocidos. Este conjunto de hallazgos refuerza la teoría de un asentamiento de relevancia estratégica, asociado a las antiguas rutas comerciales de Asia Central, que facilitaban el intercambio de mercancías valiosas, así como de conocimientos, creencias y tradiciones culturales. Un representante de la Russian Geographical Society afirmó: “Todo esto confirma que una ciudad antigua se posaba aquí”, frase que resume la certeza arqueológica tras la excavación preliminar. Los indicios sugieren una vida urbana intensa hasta el inicio del siglo XV. Entre los hallazgos figura un posible edificio público que podría haber funcionado como mezquita, baño o madressa; en otras áreas afloraron un necrópolis musulmán del siglo XIII y estructuras de adobe en formas circulares y rectangulares. Los enterramientos conservados muestran prácticas islámicas tradicionales con los esqueletos orientados hacia la qibla. Valery Kolchenko, quien lidera la expedición, señala que la desaparición del complejo se debe a un “terrible terremoto” que tuvo lugar a inicios del siglo XV. Sin embargo, los investigadores sostienen que la región fue abandonada antes del desastre, lo que pudo haber contribuido a la salvaguarda de vidas. Posteriormente, habitantes nómadas se establecieron en el área y en la actualidad, pequeñas aldeas se encuentran a lo largo de la orilla del lago. Los artefactos han sido enviados a laboratorios para su análisis y datación mediante radiocarbono a través de espectrometría de masa acelerada. Este procedimiento permitirá establecer cronologías precisas y comprender la secuencia cultural del sitio. Los trabajos continúan: más prospecciones y análisis químicos definirán el alcance del yacimiento y permitirán a los expertos reconstruir la historia de una ciudad que emergió, aunque por poco, del fondo del lago. Si la datación confirma las hipótesis, Issyk Kul se sumará a la lista de nodos clave del intercambio entre Oriente y Occidente, ofreciendo nuevos datos sobre comercio, religión y vida cotidiana en Asia central. El estudio ampliará el mapa histórico de la ruta de la seda.