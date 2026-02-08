Un grupo de arqueólogos dedicados al estudio de la Europa antigua ha confirmado el hallazgo de un tesoro de oro enterrado en una zona rural próxima a la ciudad de Pilsen, en la República Checa. Este descubrimiento, que incluye monedas y pequeños bloques de metal precioso, fue posible gracias a una serie de relevamientos técnicos que permitieron identificar anomalías en el subsuelo y definir el área de excavación. Desde el Museo y Galería del Norte de Pilsen se ha indicado que las piezas recuperadas ofrecen información crucial sobre la ocupación celta en esta región de Europa Central. Según explicaron, el conjunto es notable tanto por su antigüedad como por su excelente estado de conservación, lo que facilitará futuros estudios sobre la organización social, económica y cultural de las comunidades que habitaron la zona en siglos pasados. Especialistas del Instituto Arqueológico de la Academia Checa de Ciencias han señalado que las próximas fases de investigación incluirán estudios isotópicos avanzados. Estos análisis permitirán determinar el origen geográfico del oro, con el fin de establecer si fue extraído de yacimientos locales o si llegó a la región mediante antiguas redes de intercambio a larga distancia. El descubrimiento se remonta a varios años atrás, antes de que el hallazgo despertara interés público. En 2021, una persona que exploraba el área con un detector de metales detectó restos de una moneda antigua, atribuida al siglo II a.C.. A partir de ese primer indicio, el lugar, utilizado para actividades agrícolas, pasó a ser examinado mediante excavaciones arqueológicas planificadas, coordinadas para no interferir con los ciclos productivos del terreno. De acuerdo con los investigadores, los objetos encontrados pudieron haber sido depositados como parte de intercambios comerciales antiguos o enterrados de forma intencional con un significado simbólico o ceremonial. En el mismo sector también aparecieron restos óseos de un caballo y herramientas metálicas, hallazgos que refuerzan la hipótesis de que el sitio habría tenido un uso ritual o estuvo vinculado a prácticas económicas primitivas. El director del MGSP, Pavel Kodera, afirmó que el yacimiento “posee una notable cantidad de objetos metálicos pequeños pero excepcionales, predominantemente monedas, aunque también se encontraron lingotes, escamas de oro en bruto, pendientes y fragmentos de pulseras”. Los investigadores concluyeron que este terreno pudo haber sido un punto de reunión estacional donde las comunidades locales realizaban rituales o transacciones comerciales, dejando como legado uno de los tesoros arqueológicos más valiosos de Europa Central. Las monedas miden entre 7 milímetros y 1,5 centímetros y presentan diseños únicos que reflejan la mitología y el pensamiento celta. “Las imágenes son verdaderas obras de arte, que reflejan la mitología y la mentalidad del pueblo celta”, explicó Kodera.