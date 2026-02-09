Un grupo de astrónomos ha comunicado el descubrimiento de la reserva de agua más grande del universo. Esta cantidad excede considerablemente la suma de todos los océanos de la Tierra y proporciona indicios fundamentales sobre los orígenes de la vida y la evolución del cosmos. Este hallazgo representa un avance significativo en la comprensión de los fenómenos cósmicos y su relación con la existencia de vida en el universo. El yacimiento se localiza a 12.000 millones de años luz de la Tierra, en las proximidades del cuásar APM 08279+5255, un objeto de extraordinaria luminosidad que se nutre de un agujero negro supermasivo. Consiste en una vasta nube de vapor de agua que equivale a 140 billones de océanos terrestres, siendo la acumulación más masiva y distante identificada hasta la fecha. Los cuásares son núcleos de galaxias activas que emiten una luminosidad tan intensa que eclipsa a todas sus estrellas. En este contexto, el cuásar alberga un agujero negro 20.000 millones de veces más masivo que el Sol, capaz de producir la energía equivalente a mil billones de soles. La materia circundante al agujero negro se calienta y emite radiación. Este entorno propicia la detección de moléculas como el vapor de agua, que se extiende a lo largo de cientos de años luz. Estudios recientes de la Universidad de Portsmouth indican que las primeras moléculas de agua se formaron entre 100 y 200 millones de años después del Big Bang, gracias a las explosiones de las primeras estrellas, denominadas supernovas de población III. Esto implica que las condiciones para la vida se establecieron mucho antes de lo que se había considerado, lo que sugiere nuevas posibilidades respecto a la existencia de planetas habitables. Antes se pensaba que el agua apareció mucho tiempo después del Big Bang. El descubrimiento único resulta clave para las ciencias por las siguientes razones: El descubrimiento de esta reserva de agua abre un nuevo capítulo en la búsqueda de vida en el universo. Los científicos ahora consideran que la existencia de agua en el cosmos podría ser más común de lo que se pensaba, lo que sugiere que otros planetas podrían albergar condiciones propicias para la vida. Además, este hallazgo desafía las teorías actuales sobre la formación de galaxias y la evolución del universo. La presencia de agua en etapas tan tempranas del cosmos podría cambiar la forma en que los astrónomos entienden la historia del universo y la formación de estructuras galácticas.