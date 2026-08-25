Sigmund Freud, el médico austríaco que revolucionó la comprensión de la mente humana a comienzos del siglo XX, dejó una frase que sigue generando debate más de ocho décadas después de su muerte: “Si quieres vivir, prepárate para morir”.

La afirmación, breve pero cargada de sentido, condensa una de las nociones centrales de su pensamiento: la idea de que negar la muerte empobrece la existencia, mientras que aceptarla como parte natural de la vida permite habitarla con mayor plenitud.

El contexto de una frase incómoda

La sentencia surge en un momento histórico particular, marcado por la Primera Guerra Mundial, cuando Freud observaba cómo la civilización moderna intentaba apartar la muerte de la vida cotidiana.

El padre del psicoanálisis sostenía que la cultura occidental había desarrollado mecanismos para negar o disimular la finitud humana, tratando el fallecimiento como un accidente evitable en lugar de un destino ineludible. Para Freud, esa negación no eliminaba la angustia frente a la muerte, sino que la desplazaba hacia otros síntomas: ansiedad difusa, rigidez emocional y una vida vivida con menos intensidad de la posible.

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La pulsión de vida y la pulsión de muerte

Para entender el sentido de la frase resulta clave repasar uno de los conceptos más discutidos de la teoría freudiana: la existencia de dos fuerzas psíquicas contrapuestas, Eros y Thánatos, es decir, la pulsión de vida y la pulsión de muerte.

Según esta idea, desarrollada especialmente en su obra “Más allá del principio del placer”, todo organismo vivo contiene simultáneamente un impulso hacia el crecimiento, la reproducción y la conexión, y otro impulso hacia la reducción de tensiones, el reposo y, en última instancia, la propia disolución. Freud no entendía estas fuerzas como opuestos que debían eliminarse entre sí, sino como polos que conviven y se equilibran en toda vida psíquica sana.

Aceptar la muerte para vivir con más libertad

La frase atribuida a Freud puede leerse, entonces, como una invitación a integrar la conciencia de la finitud en la experiencia cotidiana. Cuando una persona evita pensar en la muerte, también evita enfrentarse a preguntas esenciales sobre el sentido de su propia existencia, lo que puede traducirse en una vida gobernada por el miedo, la postergación o la superficialidad.

En cambio, quien logra incorporar la idea de la propia finitud —sin caer en la angustia paralizante— suele desarrollar una relación más auténtica con sus deseos, sus vínculos y sus decisiones.

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Una idea que atraviesa la historia del pensamiento

Freud no fue el único pensador en señalar este vínculo entre la muerte y el sentido de la vida. Filósofos como los estoicos de la antigua Grecia y Roma ya sostenían que meditar sobre la muerte era una forma de aprender a vivir mejor, y siglos más tarde, corrientes como el existencialismo retomaron esa misma tensión entre finitud y libertad.

Lo distintivo del aporte freudiano fue haber trasladado esa reflexión filosófica al terreno de la clínica psicoanalítica, entendiendo la negación de la muerte no solo como un problema existencial, sino como una fuente concreta de malestar psíquico.