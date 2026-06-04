Junio volverá a ofrecer una oportunidad especial de descanso para un grupo de argentinos que podrá sumar una jornada extra al calendario habitual de feriados. Gracias a una serie de asuetos locales establecidos en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, miles de trabajadores y estudiantes tendrán la posibilidad de extender sus días libres más allá de los previstos a nivel nacional.

La medida beneficiará a quienes residan en determinadas localidades bonaerenses donde se celebran aniversarios fundacionales y festividades patronales, fechas que cada año son incorporadas al calendario oficial de jornadas no laborables.

De esta manera, algunos vecinos podrán disfrutar de un descanso más prolongado que el resto del país, con varios días consecutivos alejados de las actividades laborales y educativas.

Por qué habrá feriado el 16 de junio

El martes 16 de junio fue incorporado como jornada no laborable en diversas localidades de la provincia de Buenos Aires por la realización de celebraciones históricas y religiosas vinculadas con la identidad de cada comunidad.

Se trata de una práctica habitual que permite conmemorar acontecimientos relevantes para cada distrito, como aniversarios de fundación o festividades patronales que forman parte de las tradiciones locales.

Durante estas fechas suelen desarrollarse actos oficiales, encuentros comunitarios, actividades culturales y celebraciones religiosas que convocan a vecinos y visitantes.

Quiénes tendrán un descanso más largo en junio

El beneficio alcanza principalmente a trabajadores de organismos públicos, docentes, alumnos y empleados de actividades que adhieran al feriado local correspondiente.

Un grupo de argentinos tendrá una jornada adicional sin actividad por celebraciones locales reconocidas en el calendario oficial.

La cercanía entre estas jornadas especiales y los feriados previstos en el calendario nacional genera la posibilidad de sumar varios días consecutivos sin clases ni actividad laboral en algunas localidades.

Por ese motivo, muchas familias aprovechan estas fechas para organizar viajes cortos, reuniones o escapadas dentro de la provincia.

Las localidades que tendrán feriado local el 16 de junio

De acuerdo con el calendario oficial bonaerense, las localidades alcanzadas por la medida son:

General Madariaga

Pila

Coronel Charlone

Loma Verde

Cañada Seca

Carlos María Naón

Vedia

Además, el distrito de Mar Chiquita celebrará una nueva conmemoración de su aniversario fundacional.

En todos los casos, las jornadas fueron establecidas para acompañar acontecimientos históricos, culturales o religiosos de cada comunidad.

Qué feriados quedan en 2026

Luego de los descansos previstos para junio, el calendario nacional todavía contempla varias fechas distribuidas a lo largo del año.

Los próximos feriados nacionales serán:

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad.

Estas jornadas representan nuevas oportunidades para planificar descansos, viajes y actividades recreativas durante la segunda mitad del año.